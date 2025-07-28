Sigara fiyatlarına ikinci ÖTV zammı! Tiryakiler üzülecek, işte zamlı yeni liste

Sigara fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan artış nedeniyle yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun ikinci kez zam yaptığını açıkladı. İşte en ucuz ve en pahalı sigara markaları...

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ÜFE'de yaşanan artış nedeniyle akaryakıt, tütün ve alkollü içeceklerde yüzde 15,71'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışına gidilmişti. ÖTV artışının hemen ardından 5 TL'lik zam yapılan JTİ marka sigaralara bir zam daha geldi.

SİGARA FİYATLARINA İKİNCİ ÖTV ZAMMI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tiryakileri bir kez daha üzecek zam haberini verdi. Dündar, Temmuz ayı başında 5 TL zam yapılan JTİ marka sigaralara ikinci zammın yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Dündar, "Ve sigaraya ikinci zam da geldi beklediğimiz gibi" dedi. Dündar JTİ marka sigaralara 5 TL zam geldiğini açıkladı.

ZAM NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

JTİ bünyesindeki sigara markalarına yapılacak zam 29 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak. Son olarak ise 04 Temmuz 2025 tarihinde 5 TL'lik zam yapılmıştı.

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İŞTE EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARALAR

ÖTV artışı nedeniyle ikinci kez yapılan zamla birlikte JTİ grubundaki en ucuz sigara 85 TL'ye en pahalı sigara ise 100 TL'ye yükseldi.

04 Temmuz 2025 tarihinde yapılan 5 TL'lik zam ile 85 TL'den satılmaya başlanan WNSTN D&S marka sigaralar 90 TL'ye, 89 TL'den satılan WNSTN 95 TL'ye, 94 TL'den satılan WNSTN SQL 99 TL'ye, 95 TL'den satılan WNSTN S 100 TL'ye, 96 TL'den satılan WNSTN Xs 100 TL'ye çıktı.

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82 TL'den satılan CML marka sigara ise 87 TL'ye yükseldi. 86 TL'den satılan CML Y&B 90 TL'ye yükseldi. 80 TL'den satılan MNT CRL 85 TL'den, 81 TL'den satılan LD ise 86 TL'den satılacak.

Son olarak JTİ marka sigara grubunda en pahalısı olan 195 TL'den satılan sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 215 TL'den satılmaya başlanacak