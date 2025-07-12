Her nefeste radyasyon soluyoruz! Günde 2 paket sigara yılda 80 röntgene eşit

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2025 02:20 - Güncelleme: 12 Temmuz 2025 02:21 - Güncelleme:

Radyasyon, Sigara, Sağlık, Haber

Bilim adamları İstinye Üniversitesi Bilim ve Teknoloji İletişimi Koordinatörlüğü ve YÖK Bilim İletişimi Ofisi iş birliği ile düzenlenen “Dozunda Radyasyon Sağlığın Emrinde” başlıklı bilimsel etkinlikte ilginç bilgiler paylaşıldı.

ZİYNETİ KOCABIYIK -Radyasyonun günlük hayatın içinde yer aldığını söyleyen Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Merdan Fayda, tıp alanında tedavide kullanılan radyasyonun kontrolsüz maruziyet durumunda kansere yol açtığını belirterek, “Sigara içerken bile radyasyona maruz kalıyorsunuz. Sigara yanarken oluşan dumanda polonyum adı verilen radyoaktif bir madde açığa çıkıyor. Bunu soluyarak önce burun içi mukozanızı ardından da akciğerlerinizi radyasyon etkisi altında bırakıyorsunuz. Günde iki paket sigara içen kişi yılda 80 tane akciğer röntgeni çektirmiş kadar radyasyon alıyor” dedi. İlgili Haber Nükleer tehdit endişesi! Radyasyon sızıntısı var mı?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe