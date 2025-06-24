Bütün dünya bunu merak ediyor... Nükleer tehdit endişesi! Radyasyon sızıntısı var mı?

İran’daki nükleer tesislere düzenlenen saldırılar sonrası UAEA’dan kritik açıklama geldi. Tesis içinde radyoaktif ve kimyasal salınımlar tespit edilse de, radyasyon seviyelerinde artış gözlenmedi. Dünya, olası nükleer tehdit endişesini yakından takip ediyor.

İran’daki nükleer tesislere düzenlenen son saldırıların ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi önemli açıklamalarda bulundu. Grossi, tesislerde lokal radyoaktif ve kimyasal salınımlar tespit edildiğini, ancak çevrede radyasyon seviyelerinde artış gözlenmediğini duyurdu.

UAEA’nın incelemelerine göre, saldırılar özellikle uranyum dönüştürme ve zenginleştirme tesislerinde hasara yol açtı. Grossi, "Tesis içinde sınırlı radyoaktif salınımlar yaşandı, ancak tesis dışındaki çevrede radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış rapor edilmedi" dedi.

Nükleer güvenlik açısından en kritik unsurun, İran’ın araştırma ve enerji reaktörlerinin hedef alınmamış olması olduğunu belirten Grossi, bu sayede çevresel ve sağlık risklerinin minimumda tutulduğunu vurguladı.

NATANZ VE FORDO'DA HASAR TESPİT EDİLDİ

23 Haziran’daki saldırılar kapsamında Fordo’daki nükleer tesisin yer altı erişim yolları ve Natanz’daki zenginleştirme tesisinin üst kısmında hasar tespit edildi. Natanz tesisindeki yer altı depolama alanlarının üzerinde iki delik oluştuğu ve bunun kimyasal riskler doğurabileceği ifade edildi.

Grossi, ayrıca İran ile UAEA arasındaki teknik iş birliğinin yeniden başlamasının, nükleer faaliyetlere dair uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde hayati önemde olduğunu söyledi. Müfettişlerin sahaya gitmeye hazır olduğunu belirtti.

Dünya, İran’daki bu gelişmeleri yakından izlemeye devam ederken, uzmanlar ve yetkililer bölgedeki nükleer güvenlik durumunu dikkatle takip ediyor.