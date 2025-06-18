Orta Doğu'da nükleer sızıntı var mı? İran'ın komşusundan radyasyon açıklaması

İran-İsrail savaşı sonrası nükleer felaket senaryoları konuşulurken Kuveyt'ten önemli bir açıklama geldi. Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırısı sonrası bölgede şu ana kadar herhangi bir radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini bildirdi. Yahya, nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin Körfez ülkeleriyle koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırması nedeniyle şu ana kadar herhangi bir radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı.

Yahya, El-Ahbar televizyonuna yaptığı açıklamada, Kuveyt’in radyasyon sızıntısı tehlikesine karşı Körfez ülkeleriyle koordineli şekilde çalıştığını belirtti.

"İRAN'DAN RADYASYON SIZINTISI TESPİT EDİLMEDİ"

Dışişleri Bakanı Yahya, "İran’dan radyasyon sızıntısı tespit edilmedi. Şu ana kadar tüm göstergeler normal ve durum yakından izleniyor." dedi.

İRAN'DAKİ KUVEYTLİLER İÇİN TAHLİYE HAZIRLIĞI

Bakan Yahya ayrıca İran’da bulunan Kuveyt vatandaşlarının sayısının belirlenmesi için çalışmaların başladığını ve tahliye sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için çaba gösterildiğini söyledi. Kuveyt Dışişleri Bakanı Yahya, Kuveyt vatandaşları arasında herhangi bir yaralanma veya olumsuz vaka kaydedilmediğini de sözlerine ekledi.