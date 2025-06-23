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En kötü senaryoya göre... Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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En kötü senaryoya göre... Nükleer sızıntı Türkiye&#039;yi etkiler mi?
Nükleer Enerji, Çernobil, İran, Tahran, Türkiye, Nükleer Silah, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin saldırısı sonrası nükleer sızıntı ihtimali bölge ülkelerini tedirgin ediyor.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Gazetemize konuşan Nükleer Enerji Uzmanı Prof. Dr. Niyazi Meriç, Çernobil ya da Fukişima’daki gibi bir durumun yaşanması için ancak çalışan bir nükleer reaktörün vurulması gerektiğini söyledi.

İran’ın, bu santrallerin vurulacağını tahmin ederek malzemeleri önceden taşıdığını belirten Meriç “Sadece zenginleştirilmiş uranyum ve bunun için kullanılan çeşitli gazlar zarar görse bile, bu tesisin içine bulaşır. Temizlenmeden tesisin içine giremezsiniz. En kötü senaryoda, tesisin dışına bir miktar uranyum hekzaflorür gazı sızarsa havanın nemiyle birleşerek hidroflorik asite dönüşür. Biraz da uranyum partikülleri dökülür. Bu da yapılan simülasyon çalışmalarında gösteriyor ki en fazla 3 ila 5 kilometre çapındaki alana zarar verir. Kısa sürede temizlenir, bir sıkıntı çıkmaz. Atmosfere karışıp uzaklara taşınma riski yok. Tesisin Türkiye’ye uzaklığı 1.000 kilometrenin üzerinde. Yani bizim için korkulacak bir durum yok. ABD de nükleer silah kullanmaz. Tahran’a bomba atılması durumunda ise etkisi en az 2 kilometre çapındaki alanla sınırlı kalır” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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