ABD: İran'ın nükleer programı tamamen yok oldu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Pentagon’da basın toplantısı düzenliyor.

Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

İran'ın nükleer programı tamamen yok oldu. Başkomutan Trump'tan emir aldık. İran'dan gelecek misillemeye güçlü bir karşılık vereceğiz.

Birçok başkan son darbeyi vurmak istemiş ama başaramamıştır.

Başkan Trump'ın planı cesurca ve dahiceydi. Dünyaya ABD'nin caydırıcılığının geri döndüğünü gösterdi. Bu başkan konuştuğunda dünya dinlemeli.

Bu, dünyanın en güçlü ordusu ve dünyadaki hiçbir ülke bu operasyonu gerçekleştiremezdi, hatta buna yaklaşamazdı.

ABD Başkanı 60 gün dediğinde 60 gün barış ve müzakere demek istemişti. Sonrasında İran'ın nükleer kapasitesi var olmayacaktı, sözlerinin arkasındaydı. Biz bir önceki yönetim değiliz. Başkan Trump 'Nükleer silah olmayacak' dedi. Trump barış istiyor. İran da bu yolu seçmeli.

Saldırı MOP bombasının (sığınak delici bomba) ilk kullanımı olmuştur.

OPERASYONUN ADI: GECE YARISI ÇEKİCİ

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine:

Gece Yarısı Çekici operasyonunu gerçekleştirdik. Bu son derece riskli bir operasyondu. Operasyonda görev yapan herkese tebriklerimi sunuyorum.

Operasyonun amacı İran'ın nükleer altyapısını ortadan kaldırmaktı. Farklı bölgelerde koordinasyon içinde tüm dünyada gücümüzü istediğimiz hızla gerçekleştirebileceğimizi gösteren son derece gizli bir operasyondu. Washington'da çok az kişinin haberi vardı.

Sığınak deliciler dahil toplam 75 mühimmat kullanılmıştır.

"BİRÇOK VARLIĞIMIZ HALA HAVADA"

B-2 hayalet bombardıman uçaklarının yanı sıra toplamda 125 Amerikan uçağı, bunun yanı sıra denizaltılar, destroyerler, yüzlerce personel operasyona katılmıştır. Amerikan tarihinin en büyük B-2 saldırı görevi ve ilk MOP bombası görevidir. 11 Eylül operasyonundan sonra en uzun ikinci operasyon olmuştur.

Kandırma operasyonunun bu şekilde başarılı olmasıyla birlikte bombardıman uçakları 18 saatlik bir uçuşla hedef bölgesine ulaştı. Birden fazla yakıt ihmali yapan uçaklarımız son derece hassas manevralarla eskortlarıyla son derece kısıtlı alanda, minimum iletişimle gerçekleşti.

Bizim ortak güç komutamızın dünyada her yerden daha iyi olduğunu gösteren bir koordinasyonla, ABD saati ile 05'te, bölgede bulunan bir ABD denizaltısında iki düzineden fazla Tomahawk füzesiyle, İsfahan'daki yüzeydeki altyapı hedefleri hedef alınmıştır.

Bunun sonrasında ABD, İran hava sahasına girdikten sonra 4 ve 5. nesil savaş uçaklarıyla bombardıman uçaklarının öncesinde ilerlemiş ve her türlü düşman savaş uçaklarını ve uçak savar tehditlerini bertaraf etmiştir.

Birçok varlığımız hala havada.

"BOMBALARIMIZ İSTENEN ETKİYİ OLUŞTURDU"

(Bir sonraki adımınız ne olacak?) İlk değerlendirmemize göre tüm hassas bombalarımız istenen etkiyi oluşturdu. Orası birincil hedefimizdi. İran nükleer kapasitesinin yıkımı olduğunu söyleyebiliriz. İran ya da vekillerinin buradaki ABD güçlerine saldırması çok kötü bir fikir olacaktır.

(İran'ın Çin ve Kuzey Kore'nin nükleer iş birliği) Tabi ki bir önceki yönetimin politikaları, bu ülkeleri birbirine yaklaştırdı. Bu operasyonda hedefimiz İran ve İran'ın nükleer kapasitesiydi. Buraya odaklanıyoruz. 20 yıldır Başkan Trump'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söylüyordu. Artık bunu engellemek için askeri operasyon kararı verildi.

(İsraillerle nasıl koordine edildi, İsrail'in dahli var mıydı?) Kesinlikle İsrail başından beri askeri başarıya sahip. Bu arada bu bizim için önemliydi. İsrail'şn ne yapacağı konusunda. İsrail'le uzunca yıllardır çalışıyorduk. Amerika tarafından gerçekleştirilen bir operasyondu. İsrail'şin daha önceki hazırlıklarından faydalandık.

İranlılara farklı kanallardan mesajımızı ilettik. ABD'nin hangi pozisyonda olduğunu ve ne yapacağını biliyorlar. Limitsiz bir operasyon var biz bunu net şekilde gösterdik. Şimdi barışı konuşabiliriz.

Ayrıntılar geliyor...