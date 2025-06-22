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ABD'nin İran'ı vurmasının ardından... Körfez borsaları ve kriptolarda ilk tepkiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD&#039;nin İran&#039;ı vurmasının ardından... Körfez borsaları ve kriptolarda ilk tepkiler
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! ABD'nin İran'ı vurmasının, bölgedeki piyasaları “sınırlı etkilediği” gözlemleniyor. Pazar günü açık olan Körfez borsaların çoğunda yükselişler yaşanıyor. İsrail borsası %4’ü geçen primle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Suudi Arabistan borsası %0,40, Kuveyt %0,40, Mısır %2,35 ve Katar borsası %0,15 primli seyrediyor. Bitcoin ve Ethereum’da ise değer kaybı dikkat çekiyor. Dikkatler bu gece petrol fiyatlarında çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD’nin gece geç saatlerde İran'ın üç ana nükleer tesisini vurması ve Başkan Donald Trump’ın Tahran'ı, nükleer anlaşmayı kabul etmemesi halinde “daha yıkıcı saldırılarla karşı karşıya kalacağı” konusunda uyarmasının ardından, dikkatler piyasalara çevrildi.

Pazar günü açık olan Körfez borsaların çoğunda yükseliş yaşanırken, ABD'nin İran'ı vurmasının, bölgedeki piyasaları “sınırlı etkilediği” gözlemleniyor.

ABD'nin İran'ı vurmasının ardından... Körfez borsaları ve kriptolarda ilk tepkiler - 1. Resim

KÖRFEZ BORSALARINDA SON DURUM

Rakamlara bakıldığında, İsrail borsası %4’ü aşan primle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. TSİ 13:45 itibarıyla Suudi Arabistan borsası %0,40, Kuveyt %0,40, Mısır %2,35 ve Katar borsası %0,15 primli seyrediyor. Umman borsasında ise %-0,31 değer kaybı yaşanıyor.

📈 Körfez ve Bölge Borsalarında Son Durum (TSİ 13:45 itibarıyla)

BorsaDeğişim (%)Notlar
İsrail+%4,00 üzeriTüm zamanların en yüksek seviyesi
Suudi Arabistan+%0,40 
Kuveyt+%0,40 
Mısır+%2,35 
Katar+%0,15 
Umman-%0,31Değer kaybı yaşayan tek borsa

KRİPTOLAR NASIL ETKİLENDİ

Riskli varlık sınırında yer alan kripto paralarda ise düşüşler dikkat çekiyor. Dünkü işlemlerde %%1,14 gerileyen BTC fiyatı 102.140 puandan kapanış yapmıştı. Bugün de fiyatlar 102.500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Ethereum ise dün %4,65 değer kaybı ile 22,95 dolardan kapandı. Bugünkü işlemlerde de %1,5 düşüşle ETH fiyatı 2.265 dolara geriledi.

ABD'nin İran'ı vurmasının ardından... Körfez borsaları ve kriptolarda ilk tepkiler - 2. Resim

💰 Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto ParaDünkü KapanışDeğişim (%)Bugünkü FiyatNotlar
Bitcoin (BTC)102.140 $-%1,14~102.500 $Denge arayışı sürüyor
Ethereum (ETH)2.295 $-%4,652.265 $Bugün %1,5 ek düşüş yaşadı

DİKKATLER PETROL FİYATLARINDA

Piyasalar şimdi, bu gece işlemlerin başlayacağı petrol fiyatlarına kilitlendi. Analistler, piyasaların ilk başta petrol fiyatlarına yükselişle tepki verebileceğini ve 80 doların test edilebileceğini belirterek, “İran’ın nasıl karşılık vereceği ve Hürmüz Boğazının durumu burada çok kritik. Söz konusu belirsizlikler piyasalarda da tansiyonu yükseltebilir, riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara geçiş yaşanabilir” uyarısında bulunuyor.

🛢️Petrol Fiyatlarında Beklenti ve Riskler

Konu BaşlığıDetaylar
Fiyat Beklentisiİlk tepkide yükseliş, 80 $ test edilebilir
Kritik Unsurlar- İran’ın vereceği cevap
- Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler
Muhtemel Sonuçlar- Piyasalarda tansiyon artabilir
- Riskli varlıklardan çıkış yaşanabilir
- Güvenli limanlara yönelim olabilir
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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