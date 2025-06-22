Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > ABD, İran'a saldırdı! Türkiye'den itidal çağrısı: Yapıcı katkı sunmaya hazırız

ABD, İran'a saldırdı! Türkiye'den itidal çağrısı: Yapıcı katkı sunmaya hazırız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD, İran&#039;a saldırdı! Türkiye&#039;den itidal çağrısı: Yapıcı katkı sunmaya hazırız
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD, gerçekleştirdiği saldırılarla İran-İsrail savaşına resmen müdahil oldu. ABD'nin bu hamlesi dünyayı tedirgin ederken, bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada Türkiye'nin gerçekleşen saldırının sonuçlarından endişeli olduğu belirtilirken, "Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

ABD savaş uçakları, Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. ABD bu hamleyle İran ve İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan savaşa resmen dahil oldu.

Dünyayı tedirgin eden gelişmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Türkiye'nin ABD'nin saldırıları sonucundan endişeli olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır.

Türkiye, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz.

İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir. Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz.

Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te feci olay: Halı sahada top oynarken dehşeti yaşadı!Arabanın kapısını açınca şoka uğradı! Oto yıkamacıyı çağırıp tepki gösterdi, videosuna yorum yağdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan gözaltına alınmıştı! Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi - GündemFatih Altaylı adliyeye sevk edildiAnkara'ya dev spor üssü: Dünyanın en büyüğünden biri geliyor! - GündemDünyanın en büyüğünden biri geliyorFETÖ'nün beyin yıkama taktiği! 'Turistik gezi' kılıfı: 27 kişi tutuklandı - GündemFETÖ'nün beyin yıkama taktiği! 'Turistik gezi' kılıfıTYT'de yanındaydı! Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i AYT'de de yalnız bırakmadı - GündemBu sınavda da yalnız bırakmadı!İstanbullular dikkat! Bu duraklar işletmeye kapatıldı - Gündemİstanbullular dikkat! Bu duraklar işletmeye kapatıldıYarım saat erken geldi, sınavı kaçırdı! Stres atmak isterken AYT'ye giremedi - GündemYarım saat erken geldi, sınava giremedi
Sonraki Haber Yükleniyor...