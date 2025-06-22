ABD'nin Ortadoğu'daki gizli haritası: 64 üs, 43 bin asker, tamamı menzilde!

İran’ın “karşılık veririz” çıkışı, Orta Doğu’daki Amerikan askeri varlığını yeniden hedef haline getirdi. Bölgedeki üsler alarm seviyesine geçerken, ABD’nin bölgede ne kadar geniş bir askeri yayılım gösterdiği bir kez daha gündeme geldi. Mevcut verilere göre, ABD’nin Orta Doğu’da 20’si açık, 60’tan fazlası ise gizli olmak üzere en az 64 askeri üssü bulunuyor. Bu üslerde görev yapan yaklaşık 43 bin Amerikan askeri, İran’ın doğrudan füze menzili içinde yer alıyor.

İran’ın "karşılık veririz" uyarısı sonrası Orta Doğu’daki Amerikan askeri üsleri alarm seviyesine geçti. Peki, ABD’nin bölgede tam olarak kaç üssü var?

Güncel bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Doğu’da 20’si açık, 60’tan fazlası ise kamuoyuna açıklanmayan noktalar olmak üzere toplamda en az 64 askeri üssü bulunuyor. Yaklaşık 43 bin Amerikan askerinin görev yaptığı bu üslerin büyük bölümü, doğrudan İran füzelerinin menzili içinde yer alıyor.

İran’ın doğrudan tehdit ettiği noktaların başında Irak’taki Ayn el Esad Hava Üssü, Suriye’nin güneyindeki Tanf Üssü ve Ürdün sınırında yer alan Tower 22 ileri karakolu geliyor. Bu noktalar daha önce saldırıya uğradı, can kaybı yaşandı. Körfez bölgesindeki Katar’daki El Udeyd Hava Üssü, Bahreyn’deki 5. Filo karargâhı ve Kuveyt’teki Kamp Buehring gibi dev tesisler ise muhtemel bir misillemede İran’ın ilk hedefleri arasında.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD İsrail’e destek verirse, Orta Doğu’daki Amerikan hedefleri meşru hedefimiz olur" diyerek tehdit dozunu yükseltirken, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise "ABD bu savaşa girerse, uğrayacağı zarar telafi edilemez" ifadeleriyle misillemenin boyutlarına işaret etti.

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İRAN'IN ETRAFI ABD ÜSLERİYLE SARILDI

Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Doğu’daki askeri varlığı, İran’ın etrafında kurulan üslerle adeta bir kuşatma hattına dönüşmüş durumda. Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cibuti’de konuşlu daimi üsler, 15 yılı aşkın süredir kesintisiz faaliyet gösteriyor.

ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR ARTTI

ABD’nin Irak ve Suriye’deki üsleri, son haftalarda artan saldırılarla gündemde. En son 5 Ağustos’ta Ayn el Esad Hava Üssü’ne düzenlenen roket saldırısında beş ABD askeri yaralandı. Pentagon, bu üslerin yerlerini kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınırken, Intercept'in araştırmalarına göre bölgede 64 ABD üssü bulunuyor.

Sadece Temmuz ayından bu yana Suriye’de 102, Irak’ta 70 ve Ürdün’de 1 olmak üzere toplamda 170’ten fazla saldırı gerçekleşti. 17 Ekim 2023’ten bu yana ise 145 ABD personeli öldü ya da yaralandı.

GİZLİ ÜSLERDE SİLAH HIRSIZLIĞI İDDİALARI

Intercept'in elde ettiği belgelerde, Irak ve Suriye’deki ABD karakollarında sistematik silah hırsızlıklarının yaşandığını görüldü. İddialara göre güdümlü füze sistemlerinden zırh delici mermilere kadar çok sayıda gelişmiş mühimmatın çalındı.

PENTAGON SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD yetkilileri, üslerin gizliliğinin operasyonel güvenlik açısından elzem olduğunu savunsa da, İran destekli milisler bu üsleri kolaylıkla hedef alabiliyor.

2020 yılında İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran, ABD üslerine 22 balistik füze fırlatmıştı. Saldırı sonrası dönemin Başkanı Donald Trump “Her şey yolunda” dese de, Pentagon 109 askerin yaralandığını haftalar sonra açıklamıştı.

İRAN SALDIRISINDA B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI NASIL ROTA İZLEDİ?

Açık kaynaklara dayanan uçuş izleme verilerine göre, saldırıya katılan B-2 Spirit tipi hayalet bombardıman uçakları 21 Haziran 2025 günü saat 04.30’da Missouri'deki Whiteman Hava Üssü’nden havalandı.

Uçaklar, Pasifik üzerindeki radyo sinyalleriyle doğrulanan bir rotayla sırasıyla Hawaii, Guam ve Diego Garcia adaları üzerinden geçti. Her noktada yakıt ikmali için KC-135 tanker uçakları görevlendirildi. Hawaii'den üç tanker uçağın 21 Haziran'da saat 14.19 Zulu'da havalandığı bildirildi.

ABD bombardıman uçaklarının, İran’daki hedeflere 22 Haziran 20:47 ile 23 Haziran 03:47 Zulu saatleri arasında ulaştığı değerlendiriliyor. Uçuşun toplam süresi 30 saati aştı.

HANGİ BOMBA KULLANILDI?

Özellikle dağ altına inşa edilmiş olan Fordo Uranyum Zenginleştirme Tesisi’ne, yer altı beton yapıları delmek için özel olarak tasarlanmış GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) tipi sığınak delici bombalar kullanıldı.

Fox News'e konuşan ABD’li savunma kaynakları, Fordo’daki iki havalandırma deliğine sırasıyla üçer adet MOP bombasının bırakıldığını, ilk bombanın toprağı temizleyip ikinci ve üçüncü bombalara yol açtığını aktardı. ABD kaynaklarına göre bu şekilde “Fordo’nun devre dışı bırakıldığı” düşünülüyor.

"Fox News Pentagon muhabiri Jennifer Griffin’e göre, Fordow’da iki havalandırma deliği var ve bana söylenene göre, her birine üç ‘sığınak kırıcı’ bomba düşürüldü. İlk 30.000 kiloluk bomba yolu temizlemek için kullanıldı; en az 200 fit (yaklaşık 61 metre) aşağı indi, patladı, toprağı havaya uçurdu. Ardından ikinci ve üçüncü bombalar daha derinlere ilerledi."

ABD Savunma Bakanlığı, operasyonun yalnızca B-2 uçaklarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda başka savaş uçaklarının da destek verdiğini açıkladı. Çok sayıda 30.000 poundluk MOP bombasının kullanıldığı doğrulandı.

2. FİLO SAVAŞ GEMİLERİ GÖREVDE

USS Gerald R. Ford (CVN 78) uçak gemisinin liderlik ettiği Taşıyıcı Taarruz Grubu, 24 Haziran’da Norfolk’tan ayrılarak rutin görevi kapsamında Avrupa Komutanlığı bölgesine gönderilecek. Grupta USS Winston S. Churchill (Entegre Hava ve Füze Savunma Komutanı) ve USS Forrest Sherman gibi destroyerler yer alıyor.