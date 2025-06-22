İran saldırı sonrası ilk adımı attı: BM Konseyi toplanıyor

İran, ABD’nin Cumartesi gecesi gerçekleştirdiği bombalı saldırılara sert tepki göstererek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.

Birleşmiş Milletler'e mektup gönderen İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Saeid Iravani, ABD’nin üç nükleer tesise yönelik saldırılarını “iğrenç saldırılar” olarak niteledi. Iravani, bu saldırıların “İran’a karşı yasadışı güç kullanımı” anlamına geldiğini belirtti.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“İran, İsrail rejiminin 13 Haziran'da İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırının ardından gelen bu kışkırtılmamış ve önceden planlanmış saldırganlık eylemlerini mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamakta ve reddetmektedir.”

Trump, "Fordow tesisine 6 adet 30 bin librelik sığınak delici bomba atıldı" diyerek, Natanz ve İsfahan’daki hedeflerin ise denizaltılardan fırlatılan 30 Tomahawk seyir füzesiyle vurulduğunu açıkladı.

ŞERİATMEDARİ: ŞİMDİ SIRA BİZDE

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in üst düzey danışmanı Hüseyin Şeriatmedari, ABD’nin saldırısına karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

CNN’e göre, Kayhan gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şeriatmedari “Amerika’nın Fordow nükleer tesisine saldırısının ardından şimdi sıra bizde” dedi.

Kayhan’ın Telegram kanalında yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Tereddüt etmeden veya gecikmeden, ilk adım olarak Bahreyn’deki Amerikan deniz filosuna füze saldırıları başlatmalı ve aynı anda Hürmüz Boğazı’nı Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız gemilerine kapatmalıyız.”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise saldırıya karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. Erakçi, "Bu sabahki olaylar çok çirkin ve sonsuza dek sonuçları olacak" diyerek BM üyelerini alarma geçmeye çağırdı.

Açıklamasında, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi olan ABD, İran’ın barışçıl nükleer tesislerine saldırarak BM Şartı’nı, uluslararası hukuku ve NPT’yi ciddi bir şekilde ihlal etti” dedi.

TRUMP'TAN TEHDİT: DAHA BÜYÜK GÜÇLE KARŞILIK VERİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın misillemesine karşı açık uyarıda bulundu. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşı bitirmeyi kabul etmeli" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran’dan gelebilecek herhangi bir misillemenin “bu gece tanık olunandan çok daha büyük bir güçle” karşılık bulacağını vurguladı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

ABD'nin İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği saldırı dünya genelinde yankı uyandırdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırının tehlikeli bir tırmanma olduğunu belirterek “İleriye giden tek yol diplomasidir. Tek umut barıştır” dedi.

Güney Kore, Venezuela, Küba, Meksika ve Avustralya gibi ülkeler gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırganlığını kınıyoruz.”

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise “İnsanlığı geri dönüşü olmayan sonuçları olan bir krize sürüklüyor.” dedi. Meksika Dışişleri Bakanlığı da “Barış için acilen diplomatik diyalog çağrısında bulunuyoruz.” yorumunda bulundu.