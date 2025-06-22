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Trump duyurdu! ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump duyurdu! ABD, İran&#039;ın nükleer tesislerini vurdu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump, İran’da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Trump "İran’daki üç nükleer tesise, Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere gerçekleştirdiğimiz çok başarılı saldırıyı tamamladık. Tüm uçaklar şu anda İran hava sahasının dışında. Fordo’daki birincil hedefe tam bomba yükü bırakıldı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'e katılarak İran'a hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. ABD'ye ait uçaklar İran'ın 3 nükleer tesisini vurdu.

Trump, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "İran’daki üç nükleer tesise, Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere gerçekleştirdiğimiz çok başarılı saldırıyı tamamladık. Tüm uçaklar şu anda İran hava sahasının dışında. Fordo’daki birincil hedefe tam bomba yükü bırakıldı"  ifadelerine yer verdi.

Trump duyurdu! ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu - 1. Resim

Uçakların İran hava sahasını terk ettiğini ifade eden Donald Trump "Tüm uçaklar güvenli bir şekilde üslerine dönüyor. Büyük Amerikan savaşçılarımızı tebrik ediyorum. Bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Şimdi barış zamanı. İlginiz için teşekkür ederim" dedi. 

SALDIRIDA B-2'LER KULLANILDI

Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığını söyledi.

Trump duyurdu! ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu - 2. Resim

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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