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Sigara cezaları trafikteki kadar caydırıcı olmalı

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Sigara cezaları trafikteki kadar caydırıcı olmalı
Başlık ResmiSigara cezaları trafikteki kadar caydırıcı olmalı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut, sigara yasağını ihlal edenlere yönelik yaptırımların artırılmasını istedi. Karabulut, uçakta sigara içenlere para cezasının yanı sıra bir yıl boyunca bütün uçuşlardan men cezası uygulanabileceğini söyledi.

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Türkiye’de yıllık sigara tüketiminin 8,5 milyar pakete ulaşması ve özellikle gençler arasında kullanımın artması, sigarayla mücadelede yeni yaptırımları gündeme getirdi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut, trafik cezalarında olduğu gibi sigara yasağını ihlal edenlere yönelik yaptırımların da caydırıcı seviyelere çıkarılmasını talep etti.

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UÇAKTA SİGARA İÇENE UÇUŞTAN MEN ÖNERİSİ

Karabulut, “Uçakta sigara içmenin cezası sadece para cezası olmamalı. Mesela, bir yıl boyunca uçakların tamamından men cezası uygulanabilmeli” değerlendirmesinde bulundu.

Elektronik sigaraların Türkiye’ye kaçak yollarla sokulduğunu ve internet üzerinden satışlarının yaygınlaştığını hatırlatan Karabulut, elektronik sigara sattığı tespit edilen bazı küçük işletmelerin, sigara ve alkol satış ruhsatlarının iptal edilmesine kadar uzanan yaptırımlarla karşılaşması gerektiğini bildirdi.

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GÜMRÜKLERDE KONTROLLER SIKILAŞTIRILMALI

Gümrüklerdeki kontrollerin de sıkılaştırılması gerektiğini dile getiren Karabulut, şunları söyledi:

“Bir hastam için Türkiye’de ithalat izni bulunmayan ancak tedavisinde çok faydalı olabilecek bir ilacı yasal yollarla getiremiyorum. Mevzuat buna izin vermiyor. Buna karşılık ülkeye sokulması yasak olan elektronik sigaralar kaçak yollarla getirilebiliyor. Bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor.”

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: ESMA ALTIN
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