Sigara yasağında Japonya ve Avustralya modeli

Açık havada belirlenen özel alanlar dışında sigaranın yasaklanması gündemde.

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AK Parti’nin sigara kısıtlamaları ve takviye edici gıda denetimlerini içeren teklifi yeni yıla kaldı. Ocak-şubat döneminde Meclis’e sunulması beklenen düzenleme, bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi. Yeni yapıyla kaçak, sağlığa zararlı ve merdiven altı üretilen takviye gıdaların önüne geçilecek.

Tarım, Sağlık, Sanayi bakanlıkları ile YÖK’ün içinde yer alacağı ortak bir denetim mekanizması kurulacak. Sigara yasaklarını genişletmek için Japonya ve Avustralya’daki sert uygulamalar incelemeye alındı. Japonya modeliyle kimlik doğrulamalı satış, özel içim alanları ve sokak kısıtlamaları gündeme gelecek. Avustralya modelinde ise park, plaj, durak gibi açık alanlarda dahi ciddi sınırlandırmalar uygulanıyor. Bu ülkede açık hava mekânlarında sigara içilen alanlar toplam alanın yüzde 50’sini geçemiyor.

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