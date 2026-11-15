Yeni Parti’nin Ankara Arena’da başlayan 1. Olağan Kurultayı’nda, tek aday olarak seçime giren Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Kurultaya 27 siyasi parti davet edilirken CHP’ye davetiye gönderilmedi.

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Yeni Parti’nin 1. Olağan Kurultayı, “Türkiye Yenileniyor” sloganıyla Ankara Arena’da başladı. Kurultayın divan başkanlığına eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın seçildi. Genel Başkan Özgür Özel, eşi Dİdem Özel ve kızı İpek Özel ile birlikte kurultay salonuna geldi.

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapıldı. Tek aday olarak seçime giren Özel, yeniden genel başkanlık görevine seçildi. Kurultayda bugün ise 150 kişilik Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek. Salonda bulunan 1.202 delege, yeni yönetim kadrolarını belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Yeni parti, eski düzen! Yenilik sloganda kaldı!

CHP’YE DAVETİYE GÖNDERİLMEDİ

Kurultaya 27 siyasi parti davet edilirken CHP’ye davetiye gönderilmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise kurultaya çelenk gönderdi.

Öte yandan yolsuzluktan tutuklu Beşiktaş, Beykoz, Şişli, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Ataşehir ve Adalar belediye başkanları, kurultaya gönderdikleri mesajla Yeni Parti’ye katılma kararı aldıklarını duyurdu.

“BÜTÜN DEMOKRATLARI DAVET EDİYORUM”

Özgür Özel, konuşmasında partinin kuruluş hedefinin iktidar olduğunu belirtti. Özel, “Biz bu partiyi muhalefet partisi olsun diye kurmadık. Bütün demokratları Yeni Parti çatısı altına davet ediyorum” dedi.

| Kaynak: BERAT TEMİZ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: BERAT TEMİZ

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