Yeni Parti'nin 1'inci Olağan Kuruluş Kurultayı, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor. Bu kapsamda MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçime tek aday olarak giren mevcut genel başkan Özgür Özel'e çelenk gönderdi.

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Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'da düzenleyeceği 1. Olağan Kurultay başladı.

İki gün sürecek kurultayda 1000'i aşkın delege, genel başkanı, 80 kişilik PM'yi ve 15 kişilik YDK'yi belirlemek için sandık başına gidecek. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olacağı kurultayın, blok liste yöntemiyle yapılması üzerinde duruluyor.

Kurultayda ilk olarak Kurultay Başkanlık Divanı seçilecek ve Genel Başkan Özel, partililere hitap edecek.

BAHÇELİ'DEN GÖSTERİŞLİ ÇELENK

Öte yandan Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultaydan dikkat çeken kareler de geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçime tek aday olarak giren mevcut genel başkan Özgür Özel'e çelenk gönderdi.

Yeni Parti kurultayı: Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e gösterişli çelenk

PARTİ SÖZCÜSÜ VE HEYET ANITKABİR'E GİTTİ

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre başkanlığındaki heyet, partinin 1. Olağan Kurultayı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Merdivenlerde fotoğraf çekiminin ardından Emre, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

2 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Diğer yandan Siyasi Partiler Kanunu'na göre kurultay, Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetimi ve denetiminde yapılacak ve sonuçlara 2 gün içerisinde itiraz edilebilecek.

Kurultayın ardından seçilecek genel başkan, PM ve YDK üyeleri 21 Kasım Cumartesi günü Anıtkabir'i ziyaret edecek

Ardından gerçekleştirilecek PM toplantısıyla MYK üyeleri belirlenecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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