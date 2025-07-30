İstanbulkart 30 yaş sınırı kalktı mı, 30 yaş üstü öğrenci indirimi var mı? Mahkeme kararı gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbulkart öğrenci indirimi için getirdiği 30 yaş sınırı mahkemelik oldu. Peki 30 yaş üstü öğrenciler yeniden indirimli öğrenci kartından yararlanabilecek mi? İşte İdare Mahkemesi kararı ve detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 11 Temmuz 2024 tarihinde aldığı kararla İstanbulkart öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirmiş ve indirim oranını yüzde 10’a düşürmüştü. Bu düzenleme sonrası AK Parti Ağustos 2024’te karara itiraz ederek iptal davası açmıştı.

Peki İstanbulkart'ta 30 yaş sınırı kalktı mı, 30 yaş üstü öğrencilere indirim var mı? İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLERE İNDİRİM UYGULANACAK MI?

Yeni düzenlemeyle birlikte Öğrenci İstanbulkart, Milli Savunma Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Çıraklık Eğitimi Kanunu kapsamında eğitim gören öğrencilere verilmekteydi. Lise eğitimini tamamlayıp üniversiteye yerleşemeyenler ise 1 yıl süreyle öğrenci sayılıyordu. 30 yaşından gün almış öğrenciler ise sadece Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinde yüzde 10 indirimden yararlanabiliyordu.

Ancak İBB Meclisi’nin 11 Temmuz 2024 tarihinde aldığı bu kararı İstanbul 2. İdare Mahkemesi iptal etti.

İSTANBULKART 30 YAŞ SINIRI KALKTI MI?

İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararında, İBB Meclisi’nin 11 Temmuz 2024 ve UKOME’nin 25 Temmuz 2024 tarihli kararları ile bu kararların hazırlanma sürecine ait komisyon raporlarının incelendiği, ancak 30 yaşından gün almış öğrencilere farklı muamele yapılmasına dair gerekçeye yer verilmediği belirtildi.

Mahkeme bu nedenle 30 yaş sınırının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline hükmetti.