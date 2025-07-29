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Haberler > Eğitim > 2025-YDS/İngilizce sonuçları açıklandı! Adaylar cevaplarını kontrol edebilecek

2025-YDS/İngilizce sonuçları açıklandı! Adaylar cevaplarını kontrol edebilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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2025-YDS/İngilizce sonuçları açıklandı! Adaylar cevaplarını kontrol edebilecek
Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) sonuçları açıklandı. Aynı zamanda sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da 10 gün süreyle erişime açıldı. Adaylar doğru cevapları görebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, 5 Temmuz'da yapılan 2025-YDS/İngilizce'ye giren adayların değerlendirme işlemleri tamamlandı.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI DA ERİŞİME AÇILDI

Öte yandan, sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini ve doğru cevapları görebilecek.

Adaylar ayrıca, soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevabı da görüntüleyebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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