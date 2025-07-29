YÖKDİL ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

ÖSYM, 27 Temmuz 2025’te yapılan YÖKDİL/2 sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını sınav günü yayınladı. Sınava giren adaylar YÖKDİL sonuçları açıklanma tarihini araştırıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 27 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL/2) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı; akademik kariyer hedefleyen binlerce aday YÖKDİL ne zaman açıklanacak? sorgulamasını yapıyor.

YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre, 2025 YÖKDİL/2 sonuçları 15 Ağustos 2025’te açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasından öğrenebilecek.

Sonuçlar, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve akademik yükselme başvurularında kullanılmak üzere 5 yıl boyunca geçerli olacak.

YÖKDİL puanı, özellikle üniversite kadrolarına başvuru ve tezli programlara kabul için aranan şartlar arasında yer alıyor.

YÖKDİL/2 SORU CEVAP KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

YÖKDİL/2 sınavının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’u, 27 Temmuz 2025’te www.osym.gov.tr üzerinden PDF formatında yayınlandı.

İngilizce (Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler), Arapça, Almanca ve Fransızca (Sosyal Bilimler) testlerinin kitapçıkları 10 gün boyunca erişilebilir olacak.

YÖKDİL/2 SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İtirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde ais.osym.gov.tr üzerinden yapılır.