YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2025 üniversite tercihleri için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Temmuz 2025 20:26 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 20:26 - Güncelleme:

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi için geri sayım resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılına ait tercih kılavuzu ve başvuru takvimiyle ilgili son dakika açıklamasını paylaştı.

2025 YKS puanlarının açıklanmasının ardından gözler, tercih kılavuzunun ne zaman ilan edileceğine çevrilmişti. ÖSYM’nin 28 Temmuz 2025 tarihli duyurusunda YKS tercih kılavuzunun 30 Temmuz’da erişime açılacağı bildirildi. YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercihleri için adayların beklediği tarih resmen açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS tercih işlemlerinin 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Tüm tercih işlemleri ÖSYM’nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. İlgili Haber YKS sonrası zorunlu tercih süreci başlıyor: Boşa giden puanınız olsun, gençliğiniz değil! YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2025 YKS tercih dönemi 13 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Adayların tercih işlemlerinin 13 Ağustos saat 23.59’a kadar kadar tamamlamaları gerekiyor. Tercihlerin bitimiyle birlikte yerleştirme süreci başlayacak ve adaylar sonuçlarını yine ÖSYM'nin resm internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İlgili Haber 2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? YKS tercih sürecinde Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu hakkında ÖSYM’den resmi açıklama geldi. 2025 YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, kılavuzda yer alan kontenjan bilgileri, puan türleri, özel koşullar ve program açıklamaları gibi detaylar üzerinden tercihlerini şekillendirecek.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan