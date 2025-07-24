YKS sonrası zorunlu tercih süreci başlıyor: Boşa giden puanınız olsun, gençliğiniz değil!

En çok yapılan hataya düşmeyin. ‘Puanım boşa gitmesin’ diye daha önce hiç düşünmediğiniz bir bölümü asla yazmayın...

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için zorlu tercih süreci 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar genelde hayalini kurduğu bölümden daha yüksek bir puan aldığında ‘puanım boşa gitmesin’ diye daha önce hiç düşünmediği bir bölümü yazıyorlar.

Bunun sonucunda gençler o bölümü okuyup yıllarca mutsuz oldukları bir alanda çalışmak zorunda kalıyorlar. İstanbul Atlas Üniversitesi’nden Seda Kahraman, tercih sürecine ilişkin yapılan hatalara dikkat çekerek adaylara tavsiyelerde bulundu. Kahraman “Aday öğrencilerin, yerleşmeyi düşünmedikleri ve istemedikleri hiçbir üniversiteyi tercih listelerine almamaları gerekir. ‘Son sıralara yazarım, zaten gelmez’ şeklinde bir düşünceyle tercih yapılmamalıdır. İstemedikleri programın gelme ihtimali her zaman vardır. Aday öğrenci, yerleşme gerçekleştikten sonra programa kaydını yaptırmadığı taktirde önümüzdeki yıl OBP’sinin (Ortaöğretim Başarı Puanı) yarı oranda düşeceğini göz önünde bulundurmalıdır” dedi.

ADAY SAYISI AZ...

Bu yıl sınava başvuran aday sayısının daha az olmasının avantajlarına değinen Kahraman “Eğer üniversitelerin kontenjanları geçtiğimiz yıla göre aynıysa veya artmışsa bu durum sınava giren adaylar için avantaj oluşturur. Çünkü arz-talep dengesinde konuya bakacak olursak rekabet edecekleri kişi sayısının az olması öğrenciler için pozitif bir durumdur. Kontenjanların azalması durumunda bile etki nötr olabilir. Ancak yine de sınava giren öğrencilerin profilleri, puanları, programların kontenjan durumlarına bağlı olarak değerlendirme yapmak en doğrusu olacaktır” dedi.

YELPAZEYİ GENİŞ TUTUN

Aday öğrencilerin tercih yelpazesini geniş tutması gerektiğini vurgulayan Kahraman “Adaylar, tercih listesinde alt ve üst tercihlerini doğru belirlemeli, tercih yelpazesini sıralamalarına göre geniş tutmalıdır. Aday öğrenciler, sıralamalarının tutmadığı ancak çok istedikleri 2-3 bölümü, başarı sıralamaları kendilerinden daha yukarıda görünse de yazmalıdır. İdeal tercih sıralaması bu 2-3 tercihten sonra gelmeli, bu tercihlerden sonra ideal tercih sıralaması yapılmalıdır. Ancak aday öğrenci ‘Mutlaka bir yükseköğretim programına yerleşmeliyim’ diyorsa kendi başarı sırasının altında olan yüksek öğretim programlarına da tercih listesinde yer vermesi gerekir. Başarı sıralamasının yüzde 15-30 yukarısından başlayarak tercihlerini istek sırasına göre yüzde 50-60 oranında aşağıya indirmesi yerleşme ihtimalini artıracaktır. YKS’de 24 tercih hakkı bulunmaktadır. 24 tercihin hepsini doldurmak tüm adaylar için daha sağlıklı olacaktır” dedi.

LGS TERCİHLERİ BUGÜN 17.00'DE BİTİYOR

LGS tercih süreci bugün saat 17.00’de sona eriyor. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos’ta açıklanacak.