2,5 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri de 2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? sorusu oldu.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih takvimine çevrildi. 2025 YKS sınavına giren adaylar TYT ve AYT sınav sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacaktır.

Ayrıca adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ya da mobil uygulama üzerinden YKS tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

2025 YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS tercih kılavuzunun önümüzdeki hafta içi erişime açılması bekleniyor. Adaylar, bu kılavuzu kullanarak işlemlerini gerçekleştirecek.

2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği için tercih kılavuzu da bu tarihten önce açıklanacaktır.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından paylaşılmasıyla birlikte adaylar belirlenen tarihler arasında YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla yapacak.

Adaylar YKS tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giren adaylar tercihlerini kendileri yapacak. Ancak şu an için YKS 2025 tercih kılavuzu henüz yayınlanmamıştır. Kısa süre içinde YKS kılavuzunun adayların erişimine açılması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yapmasının ardından gözler tercih tarihleri merak konusu oldu.

Buna göre; 2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.