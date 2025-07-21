2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının en çok merak ettiği konuların başında, kontenjanların ne zaman açıklanacağı ve tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı geliyor. Bu yıl yaklaşık 3 milyon adayın katılımıyla gerçekleşen sınavın ardından gözler, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna ve tercih takvimine çevrildi.

2025 yılı üniversite kontenjanları, ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzuyla birlikte adayların erişimine açılacak. ÖSYM’nin takvimine göre, kontenjan bilgileri ve taban puanlar kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte resmi olarak ilan edilecek. Peki, YKS kontenjanlar ne zaman açıklanacak, 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025

ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunda yer alacak olan kontenjan bilgileri, adayların tercihlerini doğru şekilde yapabilmeleri için oldukça önemli.

Üniversite kontenjanlarının 30 Temmuz’da başlayacak tercih dönemi öncesinde, önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih dönemi, sınav sonuçlarının duyurulmasının hemen ardından başlıyor. 2025 yılı için YKS tercihleri 30 Temmuz tarihinde başlayacak, 11 Ağustos’a kadar devam edecek.

Adaylar ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden tercihlerini oluşturup gönderebilecekler.

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YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS’de adayların tercih yaparken sahip olduğu azami tercih hakkı 24 olarak belirlenmiştir.

Tercihlerin sıralaması da yerleştirme açısından önemlidir. Adayların en çok istedikleri bölümleri listenin üst sıralarına koymaları önerilir. Puan ve sıralama durumuna göre gerçekçi tercihler yapmanın faydalı olacağı da ayrıca belirtiliyor.

2025 YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS tercih kılavuzunun önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS tercih kılavuzu tercih sürecinin en önemli rehberi olacak.

Üniversitelerin açtığı bölümler, her bölüm için belirlenen kontenjanlar, geçen yılın taban puanları ve başarı sıralamaları kılavuzda yer alacak.