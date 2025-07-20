DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı tercihleri için geri sayım başladı

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz Pazar günü binlerce adayın katılımıyla tamamlanacak. Sınavın sona ermesiyle birlikte gözler ÖSYM tarafından ilan edilecek sonuçlara çevrildi. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, DGS tercihleri ne zaman başlayacak merak ediliyor.

ÖSYM 2025 yılı DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Tüm adaylar sonuçları ve tercih tarihini büyük bir heyecanla beklemeye başladı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından tek oturum halinde uygulandı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

ÖSYM’nin sınav takvimine göre DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. 2024 yılında yapılan ek yerleştirme tercihleri 25-31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi ve DGS tercihlerinin Ağustos ayı sonu veya Eylül ayı başında başlaması bekleniyor.

Tercih dönemi başladığında, ÖSYM adaylara yönelik tercih kılavuzunu yayımlayacak. Tercihler, https://ais.osym.gov.tr adresinden adayların kişisel bilgileriyle sisteme giriş yaparak yapılacak.