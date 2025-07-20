DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? DGS kaç saat sürecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2025 09:41 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 09:41 - Güncelleme:

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Önlisans eğitimlerini tamamlayan adayların lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2025 yılında 20 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, DGS kaç saat sürecek gibi sorular ise merakla araştırılıyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav öncesi, oturum saatleri ve sınav süresiyle ilgili detaylar netlik kazandı.

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. 20 Temmuz Pazar günü yapılacak sınav öncesinde, adayların dikkat etmesi gereken temel detaylar netleşti. Sınav saati, süresi, sınav günü sağlanacak malzemeler ve giriş belgesiyle ilgili kurallar, sınava hazırlanan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki, DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? DGS kaç saat sürecek? DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK? 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların sınav binalarına en geç saat 10.00’a kadar giriş yapmış olmaları gerekiyor. Sınav saat 12.30’da sona erecek. DGS KAÇ SAAT SÜRECEK? DGS’de adaylara 100 soruluk test için toplam 135 dakika süre tanınacak. Sınav süresi 2 saat 15 dakika olacak. İlgili Haber DGS’de kalem silgi veriliyor mu? 2025 DGS'ye girerken yasak olan eşyalar merak ediliyor DGS'DE KALEM VERİLİYOR MU? DGS sınavında adaylara ÖSYM tarafından kalem, silgi ve kalemtıraş ücretsiz olarak sağlanıyor. Adayların yanlarında bu malzemeleri getirmesi ise yasak. İlgili Haber DGS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu? DGS GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU? DGS sınav giriş belgesinin renkli olması zorunlu değildir. Siyah beyaz çıktı kabul edilecek fakat adayın fotoğrafının net bir şekilde görünmesi şarttır. İlgili Haber DGS’de yanlışlar doğruyu götürüyor mu, kaç yanlış kaç doğru götürür? 2025 DGS puan hesaplama

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan