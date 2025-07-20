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DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? DGS kaç saat sürecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? DGS kaç saat sürecek?
DGS, Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Önlisans eğitimlerini tamamlayan adayların lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2025 yılında 20 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, DGS kaç saat sürecek gibi sorular ise merakla araştırılıyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav öncesi, oturum saatleri ve sınav süresiyle ilgili detaylar netlik kazandı.

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. 20 Temmuz Pazar günü yapılacak sınav öncesinde, adayların dikkat etmesi gereken temel detaylar netleşti. Sınav saati, süresi, sınav günü sağlanacak malzemeler ve giriş belgesiyle ilgili kurallar, sınava hazırlanan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki, DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? DGS kaç saat sürecek?

DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? DGS kaç saat sürecek? - 1. Resim

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların sınav binalarına en geç saat 10.00’a kadar giriş yapmış olmaları gerekiyor. Sınav saat 12.30’da sona erecek.

DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? DGS kaç saat sürecek? - 2. Resim

DGS KAÇ SAAT SÜRECEK?

DGS’de adaylara 100 soruluk test için toplam 135 dakika süre tanınacak. Sınav süresi 2 saat 15 dakika olacak.

DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? DGS kaç saat sürecek? - 3. Resim

DGS'DE KALEM VERİLİYOR MU?

DGS sınavında adaylara ÖSYM tarafından kalem, silgi ve kalemtıraş ücretsiz olarak sağlanıyor. Adayların yanlarında bu malzemeleri getirmesi ise yasak.

DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? DGS kaç saat sürecek? - 4. Resim

DGS GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

DGS sınav giriş belgesinin renkli olması zorunlu değildir. Siyah beyaz çıktı kabul edilecek fakat adayın fotoğrafının net bir şekilde görünmesi şarttır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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