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DGS’de kalem silgi veriliyor mu? 2025 DGS'ye girerken yasak olan eşyalar merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DGS’de kalem silgi veriliyor mu? 2025 DGS&#039;ye girerken yasak olan eşyalar merak ediliyor
DGS, Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM, Üniversite Sınavları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından ülke genelindeki sınav merkezlerinde uygulanacak. Tüm adaylar DGS’de kalem silgi veriliyor mu, DGS'de yasak olan eşyalar neler merakla araştırmalara başlamış durumda.

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM’nin belirlediği takvime göre 20 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylara toplam 100 sorudan oluşan sınavı çözmeleri için 135 dakika, yani 2 saat 15 dakika süre tanınacak. Sınav 12.30’da sona erecek. Peki, DGS’de kalem silgi veriliyor mu, DGS'de yasak olan eşyalar neler?

DGS’de kalem silgi veriliyor mu? 2025 DGS'ye girerken yasak olan eşyalar merak ediliyor - 1. Resim

DGS'DE KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

20 Temmuz 2025 Pazar günü ÖSYM tarafından uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) öncesinde adayların sınav salonuna hangi eşyalarla girebileceği ve hangi malzemelerin sağlanacağı merak konusu oldu.

DGS'ye katılacak adayların yanlarında kalem, silgi ya da kalemtıraş getirmelerine gerek yok. ÖSYM, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da her aday için kalem, silgi ve kalemtıraş temin edecek. Sınav salonunda sıraların üzerinde hazır bulunacak araç-gereçler sayesinde sınavın daha güvenli ve eşit koşullarda gerçekleşmesi sağlanacak.

DGS’de kalem silgi veriliyor mu? 2025 DGS'ye girerken yasak olan eşyalar merak ediliyor - 2. Resim

DGS'DE YASAK OLAN EŞYALAR NELER?

2025 DGS sınavına girecek adayların sınav salonlarına girişte ÖSYM tarafından belirlenen kurallara kesinlikle uymaları gerekiyor.

Elektronik cihazlar sınav salonuna alınmıyor. Cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, çağrı cihazı, telsiz ve fotoğraf makinesi gibi teknolojik ürünlerin tamamı yasaklı eşyalar listesinde yer alıyor. Ayrıca kol saati, bileklik, kolye, küpe, yüzük (sadece sade alyans serbest) gibi takılarla sınav binasına giriş yapılamıyor.

DGS’de kalem silgi veriliyor mu? 2025 DGS'ye girerken yasak olan eşyalar merak ediliyor - 3. Resim

Sınavda ihtiyaç duyulabilecek kırtasiye ürünleri de dışarıdan getirilemiyor. Kalem, silgi, kalemtıraş, hesap makinesi, cetvel, pergel gibi malzemelerin adaylar tarafından getirilmesine izin verilmiyor çünkü bu araçlar ÖSYM tarafından temin ediliyor.

DGS’de kalem silgi veriliyor mu? 2025 DGS'ye girerken yasak olan eşyalar merak ediliyor - 4. Resim

Yiyecek ve içecekler de yasaklı eşyalar arasında yer alıyor. Adaylar yalnızca şeffaf şişede su getirebiliyor. Bunun dışında kalan tüm yiyecek ve içeceklerin sınav salonuna sokulması mümkün değil.

Cam ve metal içerikli aksesuarlar, ilaç kutuları, güneş gözlüğü (numaralı gözlük hariç), cüzdan, anahtar, kredi kartı ve toplu taşıma kartları da sınav binasına sokulamayan diğer eşyalar arasında bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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