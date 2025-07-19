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2025 YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT VE YDT sınavlarına giren kişi sayısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2025 YKS&#039;ye kaç kişi girdi? TYT, AYT VE YDT sınavlarına giren kişi sayısı
ÖSYM, TYT, AYT, YDT, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM, 21-22 Haziran 2025'te düzenlenen YKS sonuçlarını açıkladı. 2 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı sınavda TYT, AYT ve YDT oturumlarının sayısal verileri belli olurken 2025 YKS'ye kaç kişi girdi belli oldu.

2025 YKS sonuçları 19 Temmuz 2025 tarihinde açıklandı. ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre 2025 YKS'ye kaç kişi girdi, TYT, AYT VE YDT sınavlarına giren kişi sayısı belli oldu. 

2025 YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üç oturumda gerçekleşti. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sınava giren öğrenci sayısı da belli oldu. 

ÖSYM'nin verilerine göre sınavda toplamda 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu. Ancak 209 bin 8 aday TYT oturumuna katılmadı. 

TYT’ye katılan 2 milyon 351 bin 641 adayın 2 milyon 310 bin 579’unun puanı hesaplanırken 311 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

2025 YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT VE YDT sınavlarına giren kişi sayısı - 1. Resim

TYT, AYT VE YDT'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

TYT'ye başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 351 bin 641’i sınava katılırken 209 bin 8 aday oturuma gelmedi.

AYT’ye başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 1 milyon 549 bin 940’ı sınava girerken 171 bin 117 aday sınavı kaçırdı. 

YDT’ye ise 215 bin 451 aday başvursa da 59 bin 411 aday sınava katılmadı.

Sınav sonuçlarına göre, TYT’de 244, AYT’de 57, YDT’de 10 adayın sınavı geçersiz sayıldı

2025 YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT VE YDT sınavlarına giren kişi sayısı - 2. Resim

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 YKS tercih işlemleri 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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