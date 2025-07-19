Ahmet Eren Özyurtseven kimdir, hangi liseden mezun? TYT ve AYT birincisi oldu

ÖSYM tarafından yapılan 2025 YKS sınavı sonuçları belli oldu. Hem TYT hem AYT birincisi Gaziantep Nizip'ten Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Kardeşi Mehmet Kerem Özyurtseven'de 2025 LGS birincisi olmuştu.

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran 2025'te gerçekleştirilen YKS sonuçları açıklandı. Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca öğrencinin merakla beklediği şampiyonlar belli oldu. Gaziantep Nizip ilçesinden Ahmet Eren Özyurtseven TYT ve AYT Sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

AHMET EREN ÖZYURTSEVEN KİMDİR, NERELİ?

Ahmet Özyurtseven, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşıyor. 2025 YKS sınavında Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi olan Özyurtseven aynı zamanda Alan Yeterlilik Testi (AYT) Sayısal puan türünde tam puan alarak 2025 YKS Türkiye birincisi oldu.

Başarısı ise sadece kendisiyle sınırlı değil. Kardeşi Mehmet Kerem Özyurtseven'de geçtiğimiz hafta açıklanan 2025 LGS'de birinci olmuştu.

Özyurtseven'in üniversite tercihi ve hangi bölümü seçeceği ise merak konusu olurken şampiyon isim İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

İlk duygularını açıklayan Ahmet Eren Özyurtseven, "Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi'ni düşünüyorum. Ben her zaman dikkatli çalıştım. Bu yıl da aynı şekilde çalışmaya devam ettim. Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım. Fakat şu an çok mutluyum. Aile ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim" dedi.

AHMET EREN ÖZYURTSEVEN HANGİ LİSEDEN MEZUN?

Ahmet Eren Özyurtseven, Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden mezun oldu. Okul, Özyurtseven'in TYT ve AYT Sayısal birinciliği ile adını başarılarıyla duyurdu.

TYT BİRİNCİSİ KİM OLDU?

2025 YKS’de Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi, Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Özyurtseven, TYT’de 120 sorunun tamamına doğru cevap vererek 500 tam puan aldı. Aynı zamanda AYT'de de benzer başarıyı göstererek sayısal puan türünde birinci isim olarak şampiyon oldu.