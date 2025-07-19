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YKS birincisinin kardeşi de LGS şampiyonu çıktı! Tercih edeceği bölümü açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

YKS sonuçları açıklandı, Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, Türkiye birincisi oldu. Kardeşi de LGS birincisi olan genç, başarısının anahtarını anlatırken "Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi'ni düşünüyorum" sözleriyle tercih edeceği okulları açıkladı.

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayaliyle girdiği  YKS açıklandı. 2025 YKS Türkiye birincisi Gaziantep'ten çıktı. Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, hem Temel Yeterlilik Testi (TYT) hem de Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarında Türkiye birinciliğini elde ederek çifte başarıya imza attı.

Nizipli YKS birincisinin kardeşi de LGS şampiyonu çıktı! Tercih edeceği bölümü açıkladı - 1. Resim

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ OKUYACAK

Birinci olmanın mutluğunu yaşayan ve ilk duygularını dile getiren Ahmet Eren Özyurtseven, "Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT'de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi'ni düşünüyorum. Ben her zaman dikkatli çalıştım. Bu yıl da aynı şekilde çalışmaya devam ettim. Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadım. Fakat şu an çok mutluyum. Aile ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim" dedi.

Nizipli YKS birincisinin kardeşi de LGS şampiyonu çıktı! Tercih edeceği bölümü açıkladı - 2. Resim

DÜZENLİ VE ZAMANLI ÇALIŞTI

Baba Mehmet Kamil Özyurtseven, "Başarının öyküsü düzenli ve zamanında çalışmak. Okul, öğretmenleri ve öğrencinin kendisinin düzenli ve azimli çalışmasıyla başarı elde edildi" şeklinde konuştu.

Anne Öznur Özyurtseven, "Ben sınıf öğretmeniyim. Çocuklarımıza her zaman destek olmaya çalıştık. Onlar da çok hevesli ve istekli çocuklar. Biz de onlara o ortamı sağlamaya çalıştık. Öğretmenlerimizin çok büyük emeği var üstlerinde. Onlara da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Nizipli YKS birincisinin kardeşi de LGS şampiyonu çıktı! Tercih edeceği bölümü açıkladı - 3. Resim

KARDEŞİ DE LGS BİRİNCİSİ

Öte yandan, YKS-2025 Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer aldığı öğrenildi. Türkiye birincisi 2 kardeş, birincilik sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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