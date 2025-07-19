YKS birincileri hangi şehirden çıktı? TYT, AYT ve YDT birincileri belli oldu
22 Temmuz'da açıklanması beklenen 2025 YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sonuçların erişime açıldığını duyurdu. Tercih süreci 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında başlayacak. YKS birincileri çıktığı şehirler ve TYTT, AYT ve YDT birincileri şampiyonları belli oldu.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Ardından 2025 YKS birincileri merak ediliyor. YKS birincileri hangi şehirden çıktı, TYT, AYT ve YDT birincileri şampiyonları araştırılıyor.
YKS BİRİNCİLERİ HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKTI?
2025 YKS birincileri Gaziantep, Bursa, İstanbul ve İzmir'den çıktı. Sınav sonuçlarına https://ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanıyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden 2025 YKS şampiyonlarını TYT, AYT ve YDT sınavlarından ayrı ayrı olmak üzere açıkladı.
TYT, AYT VE YDT BİRİNCİLERİ KİM?
Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi
Ahmet Eren Özyurtseven-Nizip Fen Lisesi / Gaziantep
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Birincileri
Sayısal: Ahmet Eren Özyurtseven – Nizip Fen Lisesi / Gaziantep
Sözel: Muhammed İsmail Kuşat – Özel Tan Fen Lisesi / Bursa
Eşit Ağırlık: Muhammed İsmail Kuşat – Özel Tan Fen Lisesi / Bursa
Yabancı Dil Testi (YDT) Birincileri
Almanca: Elif Yılmaz – İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul
Arapça: Abdulvahab Burro – Tofaş Fen Lisesi / Bursa
Fransızca: Arda Eren Kartal – Galatasaray Üniversitesi /
Galatasaray Lisesi / İstanbul
İngilizce: Mehmet Sarak – Özel İzmir Bahçeşehir Koleji, Ellinci
Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir
Rusça: Ediz Doğan Karakoç – Haydarpaşa Lisesi / İstanbul
2025 YKS TERCİH TARİHLERİ
YKS tercihleri 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında açıklanacak. Öğrenciler, ÖSYM'nin YKS sonuç sayfası üzerinden e-Devlet şifresi veya AİS (Aday İşlemleri) Şifresi ile sonuçlarını görüntüleyebilir.