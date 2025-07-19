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YKS birincileri hangi şehirden çıktı? TYT, AYT ve YDT birincileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS birincileri hangi şehirden çıktı? TYT, AYT ve YDT birincileri belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Temmuz'da açıklanması beklenen 2025 YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sonuçların erişime açıldığını duyurdu. Tercih süreci 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında başlayacak. YKS birincileri çıktığı şehirler ve TYTT, AYT ve YDT birincileri şampiyonları belli oldu.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Ardından 2025 YKS birincileri merak ediliyor. YKS birincileri hangi şehirden çıktı, TYT, AYT ve YDT birincileri şampiyonları araştırılıyor. 

YKS BİRİNCİLERİ HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKTI?

2025 YKS birincileri Gaziantep, Bursa, İstanbul ve İzmir'den çıktı. Sınav sonuçlarına https://ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanıyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden 2025 YKS şampiyonlarını TYT, AYT ve YDT sınavlarından ayrı ayrı olmak üzere açıkladı. 

YKS birincileri hangi şehirden çıktı? TYT, AYT ve YDT birincileri belli oldu - 1. Resim

TYT, AYT VE YDT BİRİNCİLERİ KİM?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi

Ahmet Eren Özyurtseven-Nizip Fen Lisesi / Gaziantep

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Birincileri

Sayısal: Ahmet Eren Özyurtseven – Nizip Fen Lisesi / Gaziantep

Sözel: Muhammed İsmail Kuşat – Özel Tan Fen Lisesi / Bursa

Eşit Ağırlık: Muhammed İsmail Kuşat – Özel Tan Fen Lisesi / Bursa

Yabancı Dil Testi (YDT) Birincileri

Almanca: Elif Yılmaz – İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul

Arapça: Abdulvahab Burro – Tofaş Fen Lisesi / Bursa

Fransızca: Arda Eren Kartal – Galatasaray Üniversitesi /

Galatasaray Lisesi / İstanbul

İngilizce: Mehmet Sarak – Özel İzmir Bahçeşehir Koleji, Ellinci

Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir

Rusça: Ediz Doğan Karakoç – Haydarpaşa Lisesi / İstanbul

YKS birincileri hangi şehirden çıktı? TYT, AYT ve YDT birincileri belli oldu - 1. Resim

2025 YKS TERCİH TARİHLERİ

YKS tercihleri 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında açıklanacak. Öğrenciler, ÖSYM'nin YKS sonuç sayfası üzerinden e-Devlet şifresi veya AİS (Aday İşlemleri) Şifresi ile sonuçlarını görüntüleyebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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