2025 YKS tercih dönemi yaklaşırken öğrenciler tercih yapıp yerleşememe durumunda OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) düşüp düşmeyeceği merak ediliyor.

YKS sonuçlarının 19 Temmuz 2025'te açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci üniversite tercih sürecine odaklandı. Adaylar, Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi merak edildi.

TERCİH YAPIP YERLEŞMEYİNCE OBP DÜŞER Mİ?

YKS'de tercih yapıp bir programa yerleşememek OBP'yi etkilemiyor. Ortaöğretim Başarı Puanı lise boyunca alınan notların ortalamasından hesaplanan ve üniversite yerleştirme puanına ekleniyor.

Tercih yapıp yerleşemeyen adayların OBP'si sonraki yıllarda aynı katsayı ile hesaplanıyor. OBP katsayısı 0,12 veya meslek lisesi mezunları için 0,18 olarak hesaplanıyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPIP YERLEŞEMEYİNCE OBP DÜŞER Mİ?

Üniversite tercihi yapıp herhangi bir programa yerleşemeyen adayların OBP'si değişmiyor. ÖSYM kılavuzunda belirtildiği gibi tercih yapıp yerleşememek bir sonraki yıl YKS puanı veya OBP'yi etkilemiyor.

Ancak bir programa yerleşen ve kayıt yaptırmayan adayların bir sonraki yıl OBP katsayıları yarıya iner.

MEZUNA KALINCA OBP DÜŞER Mİ?

Mezuna kalmak yani YKS'ye tekrar hazırlanan adaylar tercih yapmadıkları veya üniversiteye yerleşemedikleri durumlarda OBP'leri etkilenmez. ÖSYM'ye göre, bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adayların OBP’si, lise diploma notuna bağlı olarak hesaplanmaya devam eder ve katsayıda herhangi bir değişiklik olmuyor.

OBP İLE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEBİLİR Mİ?

OBP ile doğrudan bir üniversite veya bölüme yerleşmek için kullanılmaz. YKS puanlarına eklenerek yerleştirme puanını oluşturur.