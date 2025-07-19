YKS aday cevapları nasıl öğrenilir? ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme ekranı
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından aday cevapları gündeme geldi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "2025-YKS: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı" denildi. Peki YKS aday cevapları nasıl öğrenilir? İşte, YKS cevap kağıdı görüntüleme ekranı…
YKS aday cevap anahtarı görüntüleme ekranı 10 gün süreyle erişime açıldı. TYT, AYT ve YDT sınavına katılım sağlayan adayların cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin cevapları ve soruların doğru cevapları ÖSYM internet sitesi üzerinden açıklandı.
YKS ADAY CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
YKS aday cevap kağıdı ÖSYM internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar; ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kağıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini ve soruların doğru cevaplarına ulaşabilir.
YKS Aday Cevap Kağıdı İçin Tıklayın.
YKS ADAY CEVAPLARI KAÇ GÜN AÇIK OLACAK?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda YKS aday cevap kağıdı görüntüleme ekranının 10 gün açık kalacağını belirtildi.
ÖSYM YKS CEVAP ANAHTARI AÇIKLAMASI
YKS sınavının açıklanmasının ardından ÖSYM aday cevap kağıdının erişime açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "2025-YKS: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı" denildi.
2025-YKS: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldıhttps://t.co/UdUyBgM1q6pic.twitter.com/nV6W2QafON— ÖSYM (@OSYMbaskanligi)