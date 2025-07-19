YKS aday cevapları nasıl öğrenilir? ÖSYM cevap kağıdı görüntüleme ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2025 11:10 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 11:14 - Güncelleme:

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından aday cevapları gündeme geldi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "2025-YKS: Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı" denildi. Peki YKS aday cevapları nasıl öğrenilir? İşte, YKS cevap kağıdı görüntüleme ekranı…

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi