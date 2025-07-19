Hukuk taban puanları 2024! Hukuk bölümü için YKS’den en az kaç puan alınmalı?
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hukuk bölümünde eğitim almak isteyenler Hukuk taban puanları 2024 araştırmalarına başladı. YKS puan türünü öğrenen adaylar Hukuk bölümü için YKS’den en az kaç puan alınmalı sorusuna cevap aramaya başladı.
YÖK Atlas 2024 taban puanlarına göre; avukat, hakim, savcı ve noter gibi mesleklere ilgi duyan adayların devlet üniversitelerinin hukuk fakültesine tercih yapabilmeleri için en az 401,96 taban puanına sahip olması gerekiyor. Peki hukuk bölümü için YKS’den en az kaç puan alınmalı?
HUKUK BÖLÜMÜ İÇİN YKS’DEN EN AZ KAÇ PUAN ALINMALI?
Devlet üniversitelerinin hukuk fakültelerinde eğitim görmek isteyen adayların 560 tam puanlık üniversite sınavında en az 401,96 taban puanını alması gerekiyor.
HUKUK TABAN PUANLARI 2024
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Taban Puan: 530,91
Başarı Sıralaması: 91
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Taban Puan: 512,04
Başarı Sıralaması: 444
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Taban Puan: 467,40
Başarı Sıralaması: 3.434
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 459,66
Başarı Sıralaması: 4.519
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 451,27
Başarı Sıralaması: 6.103
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 443,73
Başarı Sıralaması: 7.865
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 442,38
Başarı Sıralaması: 8.212
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 439,16
Başarı Sıralaması: 9.131
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 436,00
Başarı Sıralaması: 10.142
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 434,23
Başarı Sıralaması: 10.725
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 433,87
Başarı Sıralaması: 10.852
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 431,40
Başarı Sıralaması: 11.743
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 427,88
Başarı Sıralaması: 13.193
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 427,75
Başarı Sıralaması: 13.270
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 424,44
Başarı Sıralaması: 14.866
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 418,48
Başarı Sıralaması: 18.299
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 415,52
Başarı Sıralaması: 20.430
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 411,53
Başarı Sıralaması: 23.666
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 409,71
Başarı Sıralaması: 25.417
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 407,57
Başarı Sıralaması: 27.458
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 406,86
Başarı Sıralaması: 28.239
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 403,97
Başarı Sıralaması: 31.383
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Taban Puanı: 401,96
Başarı Sıralaması: 33.813