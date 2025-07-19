Hukuk taban puanları 2024! Hukuk bölümü için YKS’den en az kaç puan alınmalı?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hukuk bölümünde eğitim almak isteyenler Hukuk taban puanları 2024 araştırmalarına başladı. YKS puan türünü öğrenen adaylar Hukuk bölümü için YKS’den en az kaç puan alınmalı sorusuna cevap aramaya başladı.

YÖK Atlas 2024 taban puanlarına göre; avukat, hakim, savcı ve noter gibi mesleklere ilgi duyan adayların devlet üniversitelerinin hukuk fakültesine tercih yapabilmeleri için en az 401,96 taban puanına sahip olması gerekiyor. Peki hukuk bölümü için YKS’den en az kaç puan alınmalı?

HUKUK BÖLÜMÜ İÇİN YKS’DEN EN AZ KAÇ PUAN ALINMALI?

Devlet üniversitelerinin hukuk fakültelerinde eğitim görmek isteyen adayların 560 tam puanlık üniversite sınavında en az 401,96 taban puanını alması gerekiyor.

HUKUK TABAN PUANLARI 2024

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Taban Puan: 530,91

Başarı Sıralaması: 91

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Taban Puan: 512,04

Başarı Sıralaması: 444

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Taban Puan: 467,40

Başarı Sıralaması: 3.434

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 459,66

Başarı Sıralaması: 4.519

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 451,27

Başarı Sıralaması: 6.103

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 443,73

Başarı Sıralaması: 7.865

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 442,38

Başarı Sıralaması: 8.212

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 439,16

Başarı Sıralaması: 9.131

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 436,00

Başarı Sıralaması: 10.142

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 434,23

Başarı Sıralaması: 10.725

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 433,87

Başarı Sıralaması: 10.852

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 431,40

Başarı Sıralaması: 11.743

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 427,88

Başarı Sıralaması: 13.193

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 427,75

Başarı Sıralaması: 13.270

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 424,44

Başarı Sıralaması: 14.866

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 418,48

Başarı Sıralaması: 18.299

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 415,52

Başarı Sıralaması: 20.430

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 411,53

Başarı Sıralaması: 23.666

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 409,71

Başarı Sıralaması: 25.417

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 407,57

Başarı Sıralaması: 27.458

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 406,86

Başarı Sıralaması: 28.239

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 403,97

Başarı Sıralaması: 31.383

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Taban Puanı: 401,96

Başarı Sıralaması: 33.813