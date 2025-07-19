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YKS’den istediği puanı alamayanlar dikkat! Üniversite tercihi yapmayan tekrar YKS sınavına girebilir mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS’den istediği puanı alamayanlar dikkat! Üniversite tercihi yapmayan tekrar YKS sınavına girebilir mi?
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YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla istediği puanı alamayanlar tekrar sınava girmeli miyim yoksa puanıma göre tercih mi yapmalıyım sorusunu araştırmaya başladı. Her yıl düzenlenen YKS sınavına lise mezunlarıyla beraber binlerce mezuna bırakmış adaylar da katılım sağlıyor. Peki üniversite tercihi yapmayan tekrar YKS sınavına girebilir mi?

YKS sınav sonuçları bu sabah saatlerinde erişime açıldı. Sınav sonucunu öğrenen adaylar puan türüne göre tercih edebilecekleri bölümleri araştırmaya başladı. Sınav sonunda hayal kırıklığına uğrayan adaylar üniversite tercihi yapmayan tekrar YKS sınavına girebilir mi sorusuna cevap arıyor.

YKS’den istediği puanı alamayanlar dikkat! Üniversite tercihi yapmayan tekrar YKS sınavına girebilir mi? - 1. Resim

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPMAYAN TEKRAR YKS SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

YKS sınavı her yıl milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanıyor. Üniversiteye giriş için ilk adım olan bu sınava lise mezunlarıyla beraber mezuna bırakmış veya herhangi bir bölüme yerleşememiş adaylar da katılım sağlıyor. Bu kapsamda adaylar üniversite tercihi yapmasa dahi yeniden YKS sınavına girebiliyor.

YKS’den istediği puanı alamayanlar dikkat! Üniversite tercihi yapmayan tekrar YKS sınavına girebilir mi? - 2. Resim

YKS’DEN İSTEDİĞİM PUANI ALAMADIM NE YAPMALIYIM?

YKS sınavında puanı alamayan adaylar tekrar sınava girmeli miyim yoksa puanıma göre tercih mi yapmalıyım sorusunu araştırıyor. Sınavda istediği başarıyı elde edemeyen adayların puanına göre hayali olmayan bir bölümü tercih etmeleri yanlış tercih olarak değerlendiriliyor.

Ancak mezuna bırakma kararının öncelikle tercih alternatiflerinin görülmesi, hedeflenen yerler puanın üzerinde bile olsa yazılıp denendikten ve yerleşemedikten sonra alınması tavsiye ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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