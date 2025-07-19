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YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu!
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YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak soruları gündeme geldi. TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarını öğrenen adaylar puan türüne göre tercih edebilecekleri üniversiteleri araştırmaya başladı. ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy üniversite tercihlerinin başlayacağı tarihi duyurdu.

YKS sınav sonuçları bu sabah saatlerinde ÖSYM internet sitesinde erişime açıldı. Sınav sonucunu öğrenen adaylar YKS tercih takvimini araştırmaya başladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un yaptığı açıklamaların ardından 2025 YKS tercih tarihleri belli oldu. Peki üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, YKS kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! - 1. Resim

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite tercih takvimine çevrildi. ÖSYM Başkanı Ersoy’un yaptığı açıklamaya göre YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! - 2. Resim

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS puanlarını öğrenen adaylar üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 YKS tercihleri 30 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! - 3. Resim

YKS KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında YKS tercih kılavuzunun gün içinde erişime açılması tahmin ediliyor.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! - 4. Resim

YKS TERCİH KILAVUZUNA NASIL BAKILIR?

YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanmasıyla adaylar, https://www.osym.gov.tr/TR,33008/2025-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-kilavuzu.html internet sitesi üzerinden YKS tercih kılavuzuna erişim sağlayabilecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, YKS tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından tamamlayacaklar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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