YKS 200, 220, 240, 242, 248, 250, 262, 280, 290, 300 puanla hangi bölümler tercih edilir? Üniversite puan sıralaması
YKS sınav sonuçları bu sabah saatlerinde erişime açıldı. Sınav sonucunu öğrenen milyonlarca aday, YKS 200, 220, 240, 248, 250, 262, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim sorusuna cevap aramaya başladı.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS sonuçları açıklandı. 21-22 Haziran tarihlerinde yapılan sınavların ardından gözler, YÖK Atlas verilerine ve geçmiş yılların taban puanlarına çevrildi. YKS 200, 220, 240, 248, 250, 262, 280, 290, 300 puan aralığında olan adaylar, önlisans ve lisans programlarını araştırmaya başladı.
YKS TYT 200, 220, 240, 248, 250, 262, 280, 290, 300 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite taban puanlarına çevrildi. 200 puan barajını geçen adaylar bu puanlarla nereye girebileceğini araştırmaya başladı. Üniversitelerin 2025 taban puanları henüz belli olmadığından adaylar puan türlerine göre bölüm seçerken geçtiğimiz yılın taban puanlarını araştırabilir.
YKS’DE 200-300 PUAN ARALIĞINDA NEREYE GİRİLİR?
200 ila 300 puan arasında olan adaylar için ön lisans programları önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu puan aralığında sıklıkla tercih edilen bölümler arasında Anestezi, Ağız ve Diş Sağlığı, Bilgisayar Programcılığı, Adalet, İlk ve Acil Yardım gibi sağlık ve teknik ağırlıklı bölümler yer alıyor. Ancak bazı üniversitelerde bu puanlarla 4 yıllık lisans programlarına da yerleşmek mümkün olabiliyor.
TYT İLE ALIM YAPAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
2025 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz yılki verilere göre sadece TYT puanı ile öğrenci alan bazı ön lisans programları şöyle:
TYT İLE ALIM YAPAN SAYISAL BÖLÜMLER
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)
Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)
Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)
Bitki Koruma (2 Yıllık)
Biyokimya (2 Yıllık)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 Yıllık)
Boya Teknolojisi (2 Yıllık)
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)
Çevre Sağlığı (2 Yıllık)
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deri Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)
Diyaliz (2 Yıllık)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm (2 Yıllık)
Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)
Elektrik (2 Yıllık)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronörofizyoloji (2 Yıllık)
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Kalıpçılık
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gemi İnşaatı (2 Yıllık)
Gemi Makineleri İşletmeciliği (2 Yıllık)
Geoteknik (2 Yıllık)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık)
Gıda Teknolojisi (2 Yıllık)
Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık)
Harita ve Kadastro
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık)
İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık)
İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık)
İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık)
İş ve Uğraşı Terapisi (2 Yıllık)
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Madencilik Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Metalurji
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık)
Nükleer Tıp Teknikleri (2 Yıllık)
Odyometri (2 Yıllık)
Optisyenlik (2 Yıllık)
Ortopedik Protez ve Ortez
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık)
Radyoterapi (2 Yıllık)
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık)
Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık)
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık)
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Seramik ve Cam Tasarımı
Sondaj Teknolojisi
Sulama Teknolojisi (2 Yıllık)
Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık)
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)
Tahribatsız Muayene (2 Yıllık)
Tarım Makineleri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Uçak Teknolojisi
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık)
Yağ Endüstrisi (2 Yıllık)
Yapı Denetimi (2 Yıllık)
Yapı Ressamlığı (2 Yıllık)
Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık)
Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık)
Yaşlı Bakımı (2 Yıllık)
Yat Kaptanlığı (2 Yıllık)
TYT PUANIYLA ALIM YAPAN SÖZEL BÖLÜMLER
Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği (2 Yıllık)
Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
Yerel Yönetimler