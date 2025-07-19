YKS 200, 220, 240, 242, 248, 250, 262, 280, 290, 300 puanla hangi bölümler tercih edilir? Üniversite puan sıralaması

YKS sınav sonuçları bu sabah saatlerinde erişime açıldı. Sınav sonucunu öğrenen milyonlarca aday, YKS 200, 220, 240, 248, 250, 262, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim sorusuna cevap aramaya başladı.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS sonuçları açıklandı. 21-22 Haziran tarihlerinde yapılan sınavların ardından gözler, YÖK Atlas verilerine ve geçmiş yılların taban puanlarına çevrildi. YKS 200, 220, 240, 248, 250, 262, 280, 290, 300 puan aralığında olan adaylar, önlisans ve lisans programlarını araştırmaya başladı.

YKS TYT 200, 220, 240, 248, 250, 262, 280, 290, 300 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite taban puanlarına çevrildi. 200 puan barajını geçen adaylar bu puanlarla nereye girebileceğini araştırmaya başladı. Üniversitelerin 2025 taban puanları henüz belli olmadığından adaylar puan türlerine göre bölüm seçerken geçtiğimiz yılın taban puanlarını araştırabilir.

YKS’DE 200-300 PUAN ARALIĞINDA NEREYE GİRİLİR?

200 ila 300 puan arasında olan adaylar için ön lisans programları önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu puan aralığında sıklıkla tercih edilen bölümler arasında Anestezi, Ağız ve Diş Sağlığı, Bilgisayar Programcılığı, Adalet, İlk ve Acil Yardım gibi sağlık ve teknik ağırlıklı bölümler yer alıyor. Ancak bazı üniversitelerde bu puanlarla 4 yıllık lisans programlarına da yerleşmek mümkün olabiliyor.

TYT İLE ALIM YAPAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

2025 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz yılki verilere göre sadece TYT puanı ile öğrenci alan bazı ön lisans programları şöyle:

TYT İLE ALIM YAPAN SAYISAL BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)

Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)

Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)

Bitki Koruma (2 Yıllık)

Biyokimya (2 Yıllık)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 Yıllık)

Boya Teknolojisi (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)

Çevre Sağlığı (2 Yıllık)

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deri Teknolojisi

Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)

Diyaliz (2 Yıllık)

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Döküm (2 Yıllık)

Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)



Elektrik (2 Yıllık)

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)

Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)

Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık)

Elektronörofizyoloji (2 Yıllık)

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstriyel Cam ve Seramik

Endüstriyel Kalıpçılık

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizyoterapi

Gemi İnşaatı (2 Yıllık)

Gemi Makineleri İşletmeciliği (2 Yıllık)

Geoteknik (2 Yıllık)

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık)

Gıda Teknolojisi (2 Yıllık)

Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık)

Harita ve Kadastro

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

İlk ve Acil Yardım

İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık)

İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık)

İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık)

İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık)

İş ve Uğraşı Terapisi (2 Yıllık)

Kaynak Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratuvar Teknolojisi

Madencilik Teknolojisi

Makine

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Mekatronik

Metalurji

Mobil Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık)

Nükleer Tıp Teknikleri (2 Yıllık)

Odyometri (2 Yıllık)

Optisyenlik (2 Yıllık)

Ortopedik Protez ve Ortez

Otomotiv Teknolojisi

Otopsi Yardımcılığı

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Podoloji

Polimer Teknolojisi

Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık)

Radyoterapi (2 Yıllık)

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık)

Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık)

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seramik ve Cam Tasarımı

Sondaj Teknolojisi

Sulama Teknolojisi (2 Yıllık)

Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık)

Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)

Tahribatsız Muayene (2 Yıllık)

Tarım Makineleri

Tekstil Teknolojisi

Tekstil ve Halı Makineleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Uçak Teknolojisi

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

Üretimde Kalite Kontrol

Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık)

Yağ Endüstrisi (2 Yıllık)

Yapı Denetimi (2 Yıllık)

Yapı Ressamlığı (2 Yıllık)

Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık)

Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık)

Yaşlı Bakımı (2 Yıllık)

Yat Kaptanlığı (2 Yıllık)

TYT PUANIYLA ALIM YAPAN SÖZEL BÖLÜMLER

Adalet

Aşçılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği (2 Yıllık)

Turizm Animasyonu (2 Yıllık)

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)

Yerel Yönetimler