025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürerken, sınav tarihi yaklaştıkça adayların en çok merak ettiği konular arasında sınav giriş belgeleriyle ilgili detaylar yer alıyor. Bilhassa “DGS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?” sorusu sosyal medyada gündeme oturmuş durumda.

ÖSYM her yıl düzenlenen merkezi sınavlarda olduğu gibi DGS'de de sınav giriş belgesi olmadan hiçbir adayın sınav salonuna alınmayacağını açıkça belirtiyor. Giriş belgesinde adayın adı, soyadı, sınav merkezi, bina ve salon bilgileri ile sınav saati gibi detaylar yer alıyor. Peki, DGS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI, SİYAH BEYAZ OLUR MU?

2025 Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) katılacak adaylar, sınav günü yanlarında bulundurmaları gereken belgeleri hazırlarken “sınav giriş belgesi renkli mi olmak zorunda?” sorusuna cevap arıyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre DGS sınav giriş belgesi için renkli çıktı zorunluluğu bulunmuyor. Adaylar giriş belgelerini ister siyah beyaz ister renkli çıktı olarak yanlarında götürebiliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sınav giriş belgesi üzerinde yer alan fotoğrafın net ve tanınabilir olmasıdır. Fotoğrafın flu, silik ya da bulanık çıkması, belgeye geçersizlik gerekçesi oluşturabiliyor.

DGS KAÇ SAAT SÜRECEK, KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM’nin belirlediği takvime göre 2025 DGS, 20 Temmuz Pazar günü Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav sabah oturumunda başlayarak adaylara toplam 135 dakika yani 2 saat 15 dakika süre tanınacak.

Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 12.30’da sona erecek. Sınavın başlamasından sonra geçen ilk 100 dakikada ve son 15 dakika içinde adayların sınav salonunu terk etmesi yasak.

DGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 yılı DGS ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde uygulanacak olan sınav saat 10.15’te başlayacak.