DGS kaç dakika, kaç soru? 2025 DGS sınav tarihi ve süresi merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2025 00:23 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 00:24 - Güncelleme:

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Ön lisans programlarını başarıyla tamamlayan adaylar, lisans programlarına geçiş yapabilmesi için her sene ÖSYM tarafından düzenlenmektedir. DGS'nin bu yılki sınav tarihi, sınav süresi ve soru sayısı adaylar tarafından araştırışmaktadır. Peki, DGS kaç dakika, kaç soru? İşte 2025 DGS sınavına dair güncel bilgiler.

Dikey Geçiş Sınavına saatler kaldı. Üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan on binlerce aday, lisans eğitimi tamamlamak adına Pazar günü DGS sınavına girecek. Sınava katılım sağlayacak adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini merak ediyor. Peki, DGS sınav kaç dakika, kaç soru? DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU? 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek DGS sınavında 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek. Saat 10:00’dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak. Sınav, toplam 135 dakika sürecek ve saat 12:30’da tamamlanacak. DGS’de adaylara 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan toplam 100 soruluk bir yetenek testi uygulanacak. 2025 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2025 DGS sınav tarihi açıklandı. Buna göre; DGS sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta belli olacaktır. 2025 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? DGS sınav giriş belgesi, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden alınmaktadır. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla temin edilebiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle “ais.osym.gov.tr” adresi üzerinden giriş yaparak sınav giriş belgelerini indirebilmektedir. DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN İlgili Haber 2025 YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT VE YDT sınavlarına giren kişi sayısı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin