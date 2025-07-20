DGS’de yanlışlar doğruyu götürüyor mu, kaç yanlış kaç doğru götürür? 2025 DGS puan hesaplama

Ön lisans eğitimlerini tamamlayarak lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce aday 2025 Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) bugün girecek. Sınav sistemiyle ilgili en çok merak edilen konuların başında ise “DGS’de yanlışlar doğruyu götürüyor mu, kaç yanlış kaç doğru götürür” soruları geliyor. DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü sorusunun cevabı ise ÖSYM tarafından verildi.

2025 DGS puanlama sistemiyle ilgili en çok merak edilen soruların başında, yanlış cevapların doğru cevapları etkileyip etkilemediği geliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Temmuz 2025 Pazar günü uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS), adayların sınav stratejilerini doğru belirleyebilmesi için bu detay büyük önem taşıyor. Peki, DGS’de yanlışlar doğruyu götürüyor mu, kaç yanlış kaç doğru götürür?

DGS'DE YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

DGS'de yanlış cevaplar doğru cevapları götürüyor. ÖSYM’nin belirlediği sınav sistemine göre, adayların verdiği her yanlış cevap, puanlamada belirli oranda doğru cevapları azaltmaktadır. Bu nedenle de adayların rastgele işaretleme yapmadan emin oldukları soruları cevaplamaları çok önemli.

DGS'DE KAÇ YANLIŞ KAÇ DOĞRU GÖTÜRÜR?

DGS’de uygulanan puanlama sistemine göre her 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Yanlışların doğru cevabı silme sistemi adayın net sayısının hesaplanmasında kullanılıyor. Toplam net, doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak elde edilecek.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanı adayların sözel ve sayısal testlerden elde ettikleri standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanı’nın (ÖBP) belirli katsayılarla çarpılıp toplanmasıyla hesaplanır.

Sayısal ve sözel standart puanlar doğru-yanlış oranına göre oluşturulan ham puanların ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak belirlenir. Adayın her iki testten de en az bir ham puan alması gerekir. Aksi halde DGS puanı hesaplanmaz.