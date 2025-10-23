İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
24 Ekim 2025 Cuma günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler GDZ Elektrik resmi sitesi üzerinden açıklandı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, planlı elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya başladı.
İzmir'de yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. GDZ Elektrik Dağıtım, 24 Ekim 2025 Cuma günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında şehrin birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını bildirdi. Kesintilerin, mahallelere göre farklı saat dilimlerinde gerçekleşeceği açıklandı.
24 EKİM İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
24 Ekim 2025 Cuma günü İzmir'in Aliağa, Bergama, Bornova, Buca, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes ve Konak ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. İzmir'de elektriklerin kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.
24 EKİM CUMA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
