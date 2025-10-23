Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

24 Ekim 2025 Cuma günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler GDZ Elektrik resmi sitesi üzerinden açıklandı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, planlı elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya başladı.

İzmir'de yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. GDZ Elektrik Dağıtım, 24 Ekim 2025 Cuma günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında şehrin birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını bildirdi. Kesintilerin, mahallelere göre farklı saat dilimlerinde gerçekleşeceği açıklandı.

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

24 EKİM İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

24 Ekim 2025 Cuma günü İzmir'in Aliağa, Bergama, Bornova, Buca, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Menderes ve Konak ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. İzmir'de elektriklerin kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

24 EKİM CUMA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 11. Resim

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 12. Resim

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 13. Resim

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 14. Resim

İzmir'in o ilçeleri karanlıkta kalacak... GDZ Elektrik listeyi paylaştı: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 15. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bir sinek ısırığı hayatına mâl oldu! Genç çiftçinin acı ölümü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TRT 1 CI modül yok ne demek, nasıl düzeltilir? - HaberlerTRT 1 CI modül yok ne demek, nasıl düzeltilir?Veliaht Yahya Kaptan öldü mü? Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılıp ayrılmadığı araştılıyor - HaberlerVeliaht Yahya Kaptan öldü mü? Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılıp ayrılmadığı araştılıyorKasım celbi ne zaman belli olur? Askerlik sevk ve celp yerleri sorgulama ekranı - HaberlerKasım celbi ne zaman belli olur? Askerlik sevk ve celp yerleri sorgulama ekranıFenerbahçe Stuttgart maçında kimler eksik, ilk 11 maç kadrosunda kimler var? Canlı yayın bilgileri belli oldu! - HaberlerFenerbahçe Stuttgart maçında kimler eksik, ilk 11 maç kadrosunda kimler var? Canlı yayın bilgileri belli oldu!HMGS sonuçları açıklandI! HMSG/2 sonuçları nasıl öğrenilir? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - HaberlerHMGS sonuçları açıklandI! HMSG/2 sonuçları nasıl öğrenilir? Gözler ÖSYM'ye çevrildiPerşembe günü diziler! 23 Ekim bu akşam TV'de neler var? - HaberlerPerşembe günü diziler! 23 Ekim bu akşam TV'de neler var?
Sonraki Haber Yükleniyor...