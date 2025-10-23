CHP'de 39. Kurultay tarihi belli oldu
CHP Parti Meclisi, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Parti Meclisi, 39’uncu Olağan Kurultay'ın takvimini belirledi. Parti, 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında 39. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan Kurultay ile partinin genel başkanlık koltuğuna oturan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 39’uncu Olağan Kurultay’da tek aday olmasının beklendiği kaydedildi.
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel toplantısı sonrası yaptığı açıklamada CHP'de 39. Kurultay'ın tarihi duyurdu.
OLAĞAN KURULTAY 28-30 KASIM'DA YAPILACAK
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı doğrultusunda 81 ilde mahalle, ilçe ve il kongrelerinin tamamladığını aktaran Yücel, "Parti Meclisi toplantımızda alınan karar doğrultusunda 39. Olağan Kurultayımızı 28, 29, 30 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimizi buradan ilan ediyoruz. İlgili Genel Başkan Yardımcımız tarafından gerekli başvurular şu anda seçim kuruluna yapılıyor." diye konuştu.
"ADAYLIK DÜŞÜNEN HERKES İMZA TOPLAYIP ADAY OLABİLİR"
Yücel, 3 gün sürecek kurultayı geniş bir katılımla gerçekleştireceklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:
"28 Kasım günü o tarihte tamamlanmış olacak olan parti programımız kurultay delegelerimizin onayına sunulacak, 29 Kasım günü Genel Başkan seçimi gerçekleştirilecek, 30 Kasım günü ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi gerçekleştirilecek. Yeni tüzüğümüze göre mevcut Genel Başkan, adaylık için imza toplamıyor. Takdir ettiği durumda aday olabiliyor. Hiçbir ilden, hiçbir örgütten, kurultay delegelerimizden adaylık için imza toplamamız, Genel Başkanımız için imza toplayıp kimsenin adaylığı için alan daraltmamız söz konusu değil. Aday olmak için yüzde 5 imza yeterlidir. Adaylık düşünen herkes imza toplayıp aday olabilir."