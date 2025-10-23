CHP'de 39. Kurultay tarihi belli oldu

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel toplantısı sonrası yaptığı açıklamada CHP'de 39. Kurultay'ın tarihi duyurdu.

OLAĞAN KURULTAY 28-30 KASIM'DA YAPILACAK

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı doğrultusunda 81 ilde mahalle, ilçe ve il kongrelerinin tamamladığını aktaran Yücel, "Parti Meclisi toplantımızda alınan karar doğrultusunda 39. Olağan Kurultayımızı 28, 29, 30 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimizi buradan ilan ediyoruz. İlgili Genel Başkan Yardımcımız tarafından gerekli başvurular şu anda seçim kuruluna yapılıyor." diye konuştu.

"ADAYLIK DÜŞÜNEN HERKES İMZA TOPLAYIP ADAY OLABİLİR"

Yücel, 3 gün sürecek kurultayı geniş bir katılımla gerçekleştireceklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: