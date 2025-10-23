Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bayrampaşa'da Belediye Başkan Vekili seçimi tarihi belli oldu

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 26 Ekim Pazar günü yenilenmesine karar verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül'deki kararıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

Mutlu'nun İçişleri Bakanlığının 17 Eylül'deki kararıyla görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin başkan vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi İbrahim Kahraman belediye başkan vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 9 Ekim 2025 tarih ve 2025/1870 sayılı kararı ile 21 Eylül 2025 tarih ve 2025/78 sayılı meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır." denildi.

26 EKİM'DE SEÇİM YAPILACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 22 Ekim 2025 tarih ve 2025/1474 sayılı kararında da konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."

