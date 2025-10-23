Bayrampaşa'da Belediye Başkan Vekili seçimi tarihi belli oldu

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 26 Ekim Pazar günü yenilenmesine karar verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül'deki kararıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

Mutlu'nun İçişleri Bakanlığının 17 Eylül'deki kararıyla görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin başkan vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi İbrahim Kahraman belediye başkan vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 9 Ekim 2025 tarih ve 2025/1870 sayılı kararı ile 21 Eylül 2025 tarih ve 2025/78 sayılı meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır." denildi.

26 EKİM'DE SEÇİM YAPILACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: