İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/739 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/739 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Davutpaşa Mahallesi, 1157 ada 36 parselde kayıtlı kargir apartman nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat mülkiyetli, 110/400 arsa paylı 1. kat (3) no.lu mesken nitelikli bağımsız bölümün 3/20 hissesidir. Adres: Cerrahpaşa Mahallesi, Ağababa Aralığı Sokağı No: 4 Çoruh Saray Apartmanı K: 1 D: 3 Fatih / İSTANBUL Kıymeti: 735.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 13:38

11/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.