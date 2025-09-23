Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun başını ağrıtacak 5.5 milyonluk hareket! Lüks araç bile almış

- Güncelleme:
CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, sevgilisi olduğu iddia edilen Çağla Konat'ın hesap hareketlerinde son seçimlerden bu yana 5,5 milyon TL para girişi tespit edildi. Konat, seçimlerden 4 ay sonra ise piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan lüks bir otomobil aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da arasında bulunduğu 26 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturma tüm hızıyla sürerken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Mutlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen ve kendisinden 36 yaş küçük olan Çağla Konat'ın hesap hareketlerini inceledi.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA HAREKETİ

Sabah'ın haberine göre, MASAK incelemesi sonucunda, Çağla Konat'ın banka hesaplarında, Hasan Mutlu'nun Belediye Başkanı olduğu 31 Mart 2024 tarihinden itibaren toplam 5,5 milyon TL tutarında para hareketi olduğu belirlendi.

Konat'ın, 31 Mart seçimlerinden 4 ay sonra ise piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 2023 model Audi marka lüks otomobil satın aldığı belirlendi. 

 

