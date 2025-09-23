CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun başını ağrıtacak 5.5 milyonluk hareket! Lüks araç bile almış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da arasında bulunduğu 26 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturma tüm hızıyla sürerken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Mutlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen ve kendisinden 36 yaş küçük olan Çağla Konat'ın hesap hareketlerini inceledi.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA HAREKETİ

Sabah'ın haberine göre, MASAK incelemesi sonucunda, Çağla Konat'ın banka hesaplarında, Hasan Mutlu'nun Belediye Başkanı olduğu 31 Mart 2024 tarihinden itibaren toplam 5,5 milyon TL tutarında para hareketi olduğu belirlendi.

Konat'ın, 31 Mart seçimlerinden 4 ay sonra ise piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 2023 model Audi marka lüks otomobil satın aldığı belirlendi.