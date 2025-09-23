Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasında; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen rapor, MASAK ve Sayıştay incelemesi ile bilirkişi raporlarında 32 konserde kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı anlatıldı.

Savcılık açıklaması şu şekilde:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154.453.221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında şüpheliler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş ve şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili gelen ihbarlar üzerine 2024 yıl aralık ayında da inceleme başlatmıştı.

Başsavcılık, o dönemdeki soruşturması sırasında, Memurların Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı. Söz konusu ihbarların değerlendirilerek, suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun savcılığa bildirilmesi istendi.

Savcılığın talebi üzerine iddiaları araştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 2 müfettiş görevlendirilmişti.

MANSUR YAVAŞ'IN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir açıklama yapmıştı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yavaş, "İçişleri Bakanlığı tarafından konuyu incelemek üzere görevlendirilen iki müfettişin 11 Kasım'da geldiğini söyledi. Yavaş, "incelemenin devam ettiğini, yeni bir durumun söz konusu olmadığını" kaydetti.

Yavaş, "Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.