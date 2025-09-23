Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Berhan Şimşek'ten CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Parti holding oldu, sahibi Silivri'de

Berhan Şimşek'ten CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Parti holding oldu, sahibi Silivri'de

CHP'de tedbirli olarak disipline sevk edilen CHP İstanbul Eski İl Başkanı ve eski milletvekili Berhan Şimşek, parti yönetimini topa tuttu. TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Şimşek "Saraçhane Silivri'ye taşındı. Parti holding oldu, sahibi Silivri'de, CEO'su da Özgür Özel" dedi.

CHP İstanbul Eski İl Başkanı Berhan Şimşek, parti yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmesini ve gündemdeki konuları TGRT Haber'e değerlendirdi. 

Taksim Meydanı programına telefonlar bağlanan Şimşek, CHP yönetimi için zehir zemberek ifadeler kullandı. 

"PARTİ HOLDİNG OLDU, SAHİBİ SİLİVRİ'DE" 

“Görevini yapmayan CHP Genel Merkezi’dir" sözleri ile Özgür Özel yönetimini işaret eden Şimşek "Saraçhane Silivri'ye taşındı. Parti holding oldu, sahibi Silivri'de, CEO'su da Özgür Özel" sözleri ile İmamoğlu'nun parti içindeki etkisine dikkat çekti. 

CHP BERHAN ŞİMŞEK'İ NEDEN DİSİPLİNE SEVK ETTİ?

Disipline sevk edilmesinin hiç bir gerekçesinin olmadığının altını çizen Şimşek "İmzalarım elimdeydi, beni kürsüye çıkarmadılar. 15 Eylül’de tedbirli kesin ihraçla beni disipline verdiler" sözlerini kullandı. 

"ÖZEL İKİNCİ TURA KALACAKTI"

Şimşek "Aday olsaydım Özgür Özel 2. tura kalacaktı. Eğer samimi olsalardı benim ihracımı 22 Eylül’de yani dün yaparlardı" şeklinde konuştu. 

"CHP'Yİ PAVYONA BİZ DÜŞÜRMEDİK"

'Pavyonda CHP delegelerine oy verildi' iddialarına dikkat çeken Berhan Şimşek "CHP'yi pavyona biz düşürmedik. Sizin oylarınızla CHP iktidar olacaksa olmasın" dedi. 

