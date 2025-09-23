Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP, Gürsel Tekin'le kamera karşısına geçen Berhan Şimşek'i disipline sevk etti

CHP, Gürsel Tekin'le kamera karşısına geçen Berhan Şimşek'i disipline sevk etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
CHP, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'le birlikte kamera karşısına geçen eski il başkanı Berhan Şimşek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin, bugün CHP'li Berhan Şimşek ile Sarıyer'deki parti binasında kameraların karşısına geçti.

ŞİMŞEK, KARARI PAYLAŞTI

Bu gelişmenin ardından hemen harekete geçen CHP yönetimi, Şimşek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Kararı duyuran Şimşek, "Değerli arkadaşlar 45 yıllık üyesi olduğum partimin  yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

