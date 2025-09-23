CHP, Gürsel Tekin'le kamera karşısına geçen Berhan Şimşek'i disipline sevk etti
CHP, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'le birlikte kamera karşısına geçen eski il başkanı Berhan Şimşek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin, bugün CHP'li Berhan Şimşek ile Sarıyer'deki parti binasında kameraların karşısına geçti.
ŞİMŞEK, KARARI PAYLAŞTI
Bu gelişmenin ardından hemen harekete geçen CHP yönetimi, Şimşek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
Kararı duyuran Şimşek, "Değerli arkadaşlar 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
