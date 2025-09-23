Toplantıya damga vuran talimat! Moderatör zamanı kısıtlayınca devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı.

BAKANLAR VE İŞ ADAMLARI DA KATILDI

Konferansta; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ile Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin de yer aldı.

ERDOĞAN DEVREYE GİRMİŞ

Toplantıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Adem Metan'a konuşan DEİK Başkanı Nail Opak, toplantının oldukça dinamik geçtiğini ve bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde olduğunu söyledi.

Opak, “Manhattan’daki toplantıda uzun konuşmalar olunca sayın moderatörümüz Türk heyetinden konuşma sürelerinin kısaltılmasını rica etti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girerek ‘Bırakın insanlar rahat konuşsun' dedi. Ki kendisinin bizden sonra yine yoğun bir programı vardı. Bu cümlesi bile bir anda atmosferi değiştiriyor.