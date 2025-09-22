Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > BM'de Filistin zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal oldu

BM'de Filistin zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BM&#039;de Filistin zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal oldu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de Filistin için düzenlenen zirvede konuştu. Filistin davasının artık dünyaya mal olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor" dedi.

Birleşmiş Miller Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata "Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum.

"GAZZE'DEKİ KATLİAM TÜM ŞİDDETİYLE SÜRÜYOR"

Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Netanyahu hükumetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Bu olumsuz gelişmelerin ortasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülkenin Filistin devletini tanıma kararı alması son derece önemli ve tarihi bir adımdır.

Netanyahu, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek Filistin halkını mümkün olduğunca göçe zorlamaktır

"FİLİSTİN DAVASI DÜNYAYA MAL OLMUŞTUR"

Filistin davası dünyaya mal olmuştur. Bu salondaki katılım bunun en güzel ispatıdır. Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da ve sokakta, sosyal medyada, basında 'özgür Filistin' nidalarına daha hiç duymadığımız kadar tanık oluyoruz. Holokost zulmü ile kökü kazınmak istenen toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, aynı havayı, aynı suyu paylaştıkları binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor.

"İSRAİL'İN GAZZE'DEN GÜÇLERİNİ ÇEKMESİ GEREKİYOR"

Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. erinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez. Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Lucas Torreira, gole neden sevinmediğini açıkladı: Çok fazla duygu yaşadım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şara ile eski CIA direktörü Petraeus arasında samimi sohbet: Esad'ı nasıl devirdiniz? - Dünya"Esad'ı nasıl devirdiniz?"Fransa, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı! - DünyaFransa, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı!Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, dünyaya duyurdu: Yeni gizli silahlar edindik - Dünya"Yeni gizli silahlar edindik"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta: "ABD ile ticarette hedef 100 milyar dolar" - Dünya"ABD ile ticarette hedef 100 milyar dolar"Filistin’i tanımak: Samimiyet göstergesi mi, Washington’a mesaj mı? - DünyaFilistin’i tanımak: Samimiyet göstergesi mi?Suriye Devlet Başkanı Şara'dan SDG açıklaması: Anlaşmanın hayata geçirilmesinde gecikme var - DünyaSuriye Devlet Başkanı Şara'dan SDG açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...