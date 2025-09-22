BM'de Filistin zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal oldu

Birleşmiş Miller Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata "Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum.

"GAZZE'DEKİ KATLİAM TÜM ŞİDDETİYLE SÜRÜYOR"

Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Netanyahu hükumetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Bu olumsuz gelişmelerin ortasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülkenin Filistin devletini tanıma kararı alması son derece önemli ve tarihi bir adımdır.

Netanyahu, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek Filistin halkını mümkün olduğunca göçe zorlamaktır

"FİLİSTİN DAVASI DÜNYAYA MAL OLMUŞTUR"

Filistin davası dünyaya mal olmuştur. Bu salondaki katılım bunun en güzel ispatıdır. Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da ve sokakta, sosyal medyada, basında 'özgür Filistin' nidalarına daha hiç duymadığımız kadar tanık oluyoruz. Holokost zulmü ile kökü kazınmak istenen toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, aynı havayı, aynı suyu paylaştıkları binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor.

"İSRAİL'İN GAZZE'DEN GÜÇLERİNİ ÇEKMESİ GEREKİYOR"

Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. erinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez. Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor