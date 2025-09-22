Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Türk Yatırım Konferansı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.
