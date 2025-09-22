Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk Yatırım Konferansı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.