Özel Medistate Çekmeköy Hastanesi 26 Aralık Cuma günü açıldı. Özel Medistate Çekmeköy Hastanesi Grubu adına Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti. Peki, Medistate Çekmeköy Hastanesi Grubu adına Prof. Dr. Eyüp Gümüş kimdir?

Özel Medistate Çekmeköy Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Gümüş 1966 yılında Malatya Darende'de doğan Gümüş, ilk ve orta eğitimini İstanbul'da tamamladı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun olan Gümüş, 1990-1992 yılları arasında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde pratisyen hekim olarak çalıştı.

Gümüş, 1992 yılında Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinde üroloji ihtisasına başladı, 1997 yılında uzmanlığını aldı.

2005 yılında ürolojide doçent unvanı alan Gümüş, 2006 yılında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başhekim ve Üroloji Klinik Şefi olarak atandı, 2012 yılında üroloji profesörü oldu.

Gümüş, Türk Üroloji Derneği ve Avrasya Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Robotik Cerrahi Derneği Başkanı.

Evli ve iki kız çocuğu babası Gümüş, iyi derecede İngilizce biliyor.

HASTANE SAHİBİ KARIŞTIRILDI

Özel Medistate Çekmeköy Hastanesi sahibi ile ilgili yapılan haberler karışıklığa neden oldu. Sosyal medyada hastanenin sahibi olarak Eski Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın ismine yer verildi. Ancak Murat Aydın'ın hastane ile bir ilişkisi bulunmuyor.

